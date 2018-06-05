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На юге России Су-25 отработали посадку и взлет с грунта
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На юге России Су-25 отработали посадку и взлет с грунта 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
На юге России начались крупнейшие учения фронтовой авиации с боевым применением всех видов вооружения. В масштабной тренировке задействованы около 100 самолетов и вертолетов 4-й воздушной армии ВВС и ПВО. На завершающем этапе учений они присоединятся к маневрам Черноморского флота и будут прикрывать высадку морской пехоты в Крыму.
— В рамках первого этапа учений звено штурмовиков Су-25СМ отработало посадку на аэродром с грунтовым покрытием в Ростовской области для пополнения боекомплекта. После этого пилоты совершили взлет и выполнили бомбометание по целям на полигонах в Крыму и на Кубани, — сообщили «РГ» в пресс-службе Южного военного округа.
Одновременно с летчиками подразделения охраны полигона и армейского спецназа отработали элементы защиты полевого аэродрома. Они отразили атаку диверсионной группы условного противника. Расчеты зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С» обеспечили безопасность взлетно-посадочной полосы от воздушного удара.
В военном ведомстве отметили, что учения продлятся до 8 июня. Летчики оперативно-тактической авиации впервые проведут стрельбы управляемыми ракетами класса «воздух-воздух» в небе над крымским полигоном Опук по воздушным мишеням.
Экипажи самолетов-разведчиков Су-24 отработают поиск эскадры кораблей противника, а системы ПВО в Крыму будут задействованы в отражении ракетного удара крылатых ракет из акватории Черного моря.
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