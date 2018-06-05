Эксперт: США пытаются реализовать в Никарагуа сценарий украинского «майдана»

"Антиправительственные акции в Никарагуа подогреваются Вашингтоном, при этом развитие ситуации аналогично событиям на Украине 2014 года. США хотят организовать в Никарагуа классический «майдан», который направлен против президента Даниэля Ортеги, — уверен эксперт. — Американцы пытаются навести порядок в Латинской Америке — регионе, который они традиционно считают своими задворками".

По его мнению, никарагуанский кризис также можно сравнить с беспорядками в Венесуэле годичной давности. «Теперь же на Генеральной ассамблее Организации американских государств (ОАГ) США пытаются сколотить антиникарагуанский блок из ряда латиноамериканских стран для давления на правительство Ортеги — по подобию того, как они ранее сформировали антивенесуэльский блок для изоляции правительства Николаса Мадуро », — пояснил он. «США готовят на этой ассамблее декларацию с требованием к властям Никарагуа и другим социальным силам начать конструктивные мирные переговоры с ясными результатами, направленными на решение ключевых проблем страны, включая укрепление демократических институтов и проведение свободных, справедливых и своевременных выборов, которые должны пройти в обстановке, свободной от страха, запугивания, угроз или насилия», — отметил Пшеничников.

Он также обратил внимание, что госсекретарь США Майк Помпео уже потребовал от Ортеги «выполнить требование народа о проведении демократических реформ». «Готовящиеся в рамках ОАГ антиникарагуанский документ и заявления главы американской дипломатии не оставляют сомнения в том, что за протестами в Никарагуа стоят США, которые взяли курс на смещение Даниэля Ортеги с поста президента Никарагуа и на установление в этой центральноамериканской стране режима, послушного США», — указал эксперт. «Главная вина нынешних властей Венесуэлы и Никарагуа в том, что они пытаются проводить независимый от США курс и поддерживают дружественные отношения с Россией », — уверен собеседник агентства.

Масштабные антиправительственные протесты в Никарагуа начались в середине апреля, поводом для них стала реформа системы социального страхования. После нескольких дней манифестаций, которые прошли в разных городах страны и сопровождались столкновениями с силами безопасности, президент заявил, что реформа будет отменена, однако это решение не привело к нормализации обстановки в республике. Согласно подсчетам правозащитников, к настоящему времени в ходе протестов жертвами насилия стали почти 130 человек, еще около тысячи пострадали.