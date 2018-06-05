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Российские штурмовики доказали, что им даже аэродром не нужен
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Российские штурмовики доказали, что им даже аэродром не нужен 

Вести.Ru 1 час назад
Штурмовая авиация России показала, что самолетам Су-25СМ, даже нагруженным бомбами и ракетами, не нужен полноценный аэродром. Хватит и грунтовой взлетно-посадочной полосы. Советующие учения прошли в Южном военном округе. Кроме штурмовиков в них участвовали Черноморский флот, подразделения морской пехоты и спецназ, сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.
Перед экипажами Су-25СМ стояла задача сесть на грунтовый аэродром, пополнить боекомплект и лететь дальше: бомбить учебные цели на кубанских и крымских полигонах. Одновременно с этим спецназ отбивал атаку диверсионной группы противника на взлетно-посадочную полосу, а зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С1» обеспечивали противовоздушную оборону.
По данным из открытых источников, Су-25СМ отличается от базовой версии штурмовика современным бортовым электронным оборудованием. Благодаря ему пилот может сбросить бомбы сразу на две цели во время одного захода, а также способен наносить удары по противнику в любое время суток. Кроме того, штурмовик получил комплекс радиоэлектронный борьбы. Он выполняет сразу несколько функций: ставит помехи, предупреждает пилота о ракетной атаке, обнаруживает вражеские радиолокационные станции и помогает навести на их излучение оружие.
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