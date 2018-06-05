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Военнослужащие ЗВО на полигоне Лужский в Ленинградской области учатся отражать атаки ударной беспилотной авиации условного противника
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Военнослужащие ЗВО на полигоне Лужский в Ленинградской области учатся отражать атаки ударной беспилотной авиации условного противника 

ТК «Звезда» 20 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Учение носит плановый характер, в нем задействованы около 1000 военнослужащих по контракту и до 300 единиц вооружения, военной и специальной техники.
Сегодня на полигоне Лужский в Ленинградской области в рамках проведения тактического учения с боевой стрельбой военнослужащие задействованных подразделений соединения Западного военного округа отрабатывают комплекс мероприятий по противодействию разведывательной и ударной беспилотной авиации условного противника.
В ходе выполнения задач личный состав подразделений разведки, радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны проведет комплекс мероприятий по обнаружению и уничтожению (или принудительной посадке) беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, подразделения инженерных войск и РХБ защиты соединения проведут комплекс мероприятий по маскировке позиций своих войск.
Личный состав мотострелковых, танковых и снайперских подразделений выполнит упражнения стрельб по низколетящим малоскоростным целям из стрелкового оружия, вооружения БМП и танков, в качестве мишеней будут использоваться осветительные ракеты и мины.
Учение носит плановый характер, в нем задействованы до 1000 военнослужащих по контракту и до 300 единиц вооружения, военной и специальной техники.
Учение продлится до конца текущей недели.
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