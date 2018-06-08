5 платных приложений бесплатно. Это временно (скидки)

5 платных приложений бесплатно. Это временно (скидки) Очередная подборка временно бесплатных приложений из App Store, 5 платных программ и игр со скидкой 100%. Разработчики редко растягивают такие акции дольше, чем на один день. Поэтому поспеши.

В выпуск попали продвинутый мобильный сканер, аркадные танковые баталии, простой минималистичный задачник, увлекательная пиксельная РПГ и интересная коктейльная логика.

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TextGrabber 6 — продвинутый мобильный сканер

TextGrabber 6 — максимально функциональный мобильный сканер, разработанный компанией ABBYY. Он предназначен для моментального переноса печатных фрагментов текста в электронный вид, их перевода на другой язык и обратно.

Признаюсь честно, именно это приложение не так давно помогло мне на экзамене по английскому языку. Одним из заданий был перевод текста с русского, и силами этой программы у меня он был готов за минуту или даже быстрее.

Работает все предельно просто. Ты запускаешь это приложение, активируешь съемку и наводишь видоискатель на лист бумаги. Программа делает фото, запускает пару фирменных алгоритмов ABBYY, и текст уже распознан (поддерживается в том числе и русский язык).

Теперь остается перевести его на необходимый язык. Программа полноценно работает с 100-й онлайн, но офлайн доступны около 10-ти и только в пословном режиме. Для нормального перевода тебе точно потребуется интернет. Выбираешь необходимый и ждешь несколько секунд. Профит.

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Tiny Tanks! — аркадные танковые баталии

Седлай этот рисованный танк и отправляйся расправляться с противником. С Tiny Tanks! точно будет весело: ты сможешь играть один или с друзьями, прокачивать свой танк и стрелять без остановки, менять управление под свой вкус и не только.

Если хочешь играть один, попробуешь около 50-ти увлекательных уровней, в которых будешь разделываться с вражескими танками направо и налево в трехмерных лабиринтах.

Если уничтожать творения ИИ тебе будет очень скучно, сможешь позвать друга, чтобы поиграть через мультиплеер. 1 на 1 наказать его прямо из-за стены будет очень весело.

Конечно, чтобы максимально доминировать, прокачивай танк в каждый удобный момент: увеличивай скорость передвижения, силу и дальность полета снарядов.

Скачать в App Store (75 руб. > бесплатно)

Focus — простой минималистичный задачник

Я удивлен, но в отзывах приложение открыто хейтят. Странно, мне оно показалось неплохим, особенно бесплатно.

Уверен, что программа на 100% справляется с принципом Getting Things Done: помогает записать дела, не держать их в голове, быстрее справляться с задачами.

У Focus приятный интерфейс в стиле минимал, порядок приоритетов, хештеги и десятки других фич. Есть пара виджетов для iOS 11.

Мне не хватило только версии для macOS. Сегодня мало сделать программу для iPhone, нужно пилить сервис для экосистемы. В остальном очень ничего.

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Rogue Knight: Infested Lands — увлекательная пиксельная РПГ Пробей себе путь через толпы ужасных монстров, которые хотят уничтожить тебя всеми правдами и неправдами. Только тогда ты станешь настоящим героем, имя которого останется в веках. Кстати, выбери его себе покрасивее, чтобы реально запоминалось.

Против тебя на этом пошаговом пиксельном ринге выступит Зогорат. Это такой темный волшебник, который умеет оживлять мертвяков и превращать их в отборных костяных воинов.

В этом приключении тебе пригодятся магические свитки, мистические зелья, крутые умения и неподдельная хитрость внутри черепной коробки. Будь осторожен и приготовься к интересному приключению.

Игру нарисовали в пиксельном стиле, и это здорово. Она выглядит максимально аутентично: создается ощущение, что только что перекочевала с какой-то консоли из 90-х.

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Open Bar! — интересная коктейльная логика

Ух, какая интересная вариация на тему 3 в ряд, она меняет взгляд на головоломки такого плана как таковые.

В первую очередь, мне в ней пришлись по вкусу подход разработчиков к графическому наполнению и музыкальному сопровождению. Она приятная, несложная и неспешная — идеальная для перерыва в суете рабочего дня.

В Open Bar! тебе нужно добиться расположения отрезков на поле таким образом, чтобы они превратились в линии — тогда тут же исчезнут, добавляя баллы в твою копилку. Ничего сложного.

Ты можешь перемещать фигуры по полю и добавлять на него новые. Чем меньше шагов понадобиться для прохождения, тем лучше.

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