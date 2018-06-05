Курс мексиканского песо опустился до минимума за 15 месяцев

Investing.com — Во вторник мексиканский песо опустился до минимума за 15 месяцев против доллара США на фоне роста напряженности в международной торговле после того, как Мексика подтвердила, что пошлины на импорт американских товаров.

Пара USD/JPY достигла максимума 20,45, что стало наибольшим значением с февраля 2017 года. На момент написания статьи в 15:18 МСК она чуть снизилась до 20,39, повысившись за день на 1,61%. За текущий год курс доллара повысился против песо на 3,8%.

Во вторник министр экономики Мексики заявил, что его страна введет пошлины в диапазоне 15–25% на изделия из стали и на некоторые продукты сельского хозяйства США

В понедельник Мексика обратилась в ВТО с жалобой на введение пошлин США на сталь и алюминий нарушением установленных ранее правил торговли.

Эскалация торгового конфликта делает все менее вероятным перезаключение торгового соглашения между США, Мексикой и Канадой известного как договор о Североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA).

По информации агентства Reuters экономический советник Белого дома Лоуренс Кадлоу заявил, что президент США Дональд Трамп обдумывает вариант проведения отдельных переговоров между США и Мексикой, а также США и Канадой.