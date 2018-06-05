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Курс мексиканского песо опустился до минимума за 15 месяцев
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Курс мексиканского песо опустился до минимума за 15 месяцев 

Investing.com Россия 1 час назад
Фото: Investing.com Россия
Investing.com — Во вторник мексиканский песо опустился до минимума за 15 месяцев против доллара США на фоне роста напряженности в международной торговле после того, как Мексика подтвердила, что пошлины на импорт американских товаров.
Пара USD/JPY достигла максимума 20,45, что стало наибольшим значением с февраля 2017 года. На момент написания статьи в 15:18 МСК она чуть снизилась до 20,39, повысившись за день на 1,61%. За текущий год курс доллара повысился против песо на 3,8%.
Во вторник министр экономики Мексики заявил, что его страна введет пошлины в диапазоне 15–25% на изделия из стали и на некоторые продукты сельского хозяйства США.
В понедельник Мексика обратилась в ВТО с жалобой на введение пошлин США на сталь и алюминий нарушением установленных ранее правил торговли.
Эскалация торгового конфликта делает все менее вероятным перезаключение торгового соглашения между США, Мексикой и Канадой известного как договор о Североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA).
По информации агентства Reuters экономический советник Белого дома Лоуренс Кадлоу заявил, что президент США Дональд Трамп обдумывает вариант проведения отдельных переговоров между США и Мексикой, а также США и Канадой.
«Он очень серьезно изучает возможность изменения формата переговоров по договору NAFTA. На данный момент он отдает предпочтение и просил меня передать это, что планирует проводить отдельные переговоры с Мексикой и Канадой», — заявил Кадлоу в интервью телеканалу Fox News.
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