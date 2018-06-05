Экипажи ударных вертолетов Балтийского флота выполнили ракетные пуски по условному противнику

Основной целью учения стало совершенствование летной натренированности экипажей и навыков боевого применения вертолетной техники.

Порядка десяти экипажей ударных и военно-транспортных вертолетов Ми-24 и Ми-8 морской авиации Балтийского флота в рамках планового учения произвели пуски неуправляемых ракет и выполнили стрельбу из авиационных пушек по мишеням, расположенных на наземном полигоне Добровольский в Калининградской области

В ходе лётно-тактического учения летчики выполнили свыше 30 плановых вылетов. Кроме того, экипажи вертолетов перелетели на запасной аэродром, где аэродромные службы провели обслуживание машин, дозаправку и загрузку боезапаса.

Учебно-боевые вылеты осуществлялись как одиночно, так и парно и в составе групп. Более 50 процентов заданий по поиску и уничтожению целей и мишеней летчики выполнили в ночных условиях с использованием приборов ночного видения. В ходе полетов экипажи также отработали маневры по уходу от ответного огня противника.

В рамках учения специалисты наземных служб выполнили комплексные задачи по поддержанию устойчивой радиосвязи, радиолокационному контролю полетов авиации на заданных маршрутах, выдачи радиолокационной информации на пункты боевого управления, а также по подготовке взлетно-посадочной полосы, заправке вертолетов. Основной целью учения стало совершенствование летной натренированности экипажей и навыков боевого применения вертолетной техники.