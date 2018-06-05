Ещё
Экипажи ударных вертолетов Балтийского флота выполнили ракетные пуски по условному противнику
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Экипажи ударных вертолетов Балтийского флота выполнили ракетные пуски по условному противнику 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Основной целью учения стало совершенствование летной натренированности экипажей и навыков боевого применения вертолетной техники.
Порядка десяти экипажей ударных и военно-транспортных вертолетов Ми-24 и Ми-8 морской авиации Балтийского флота в рамках планового учения произвели пуски неуправляемых ракет и выполнили стрельбу из авиационных пушек по мишеням, расположенных на наземном полигоне Добровольский в Калининградской области.
В ходе лётно-тактического учения летчики выполнили свыше 30 плановых вылетов. Кроме того, экипажи вертолетов перелетели на запасной аэродром, где аэродромные службы провели обслуживание машин, дозаправку и загрузку боезапаса.
Учебно-боевые вылеты осуществлялись как одиночно, так и парно и в составе групп. Более 50 процентов заданий по поиску и уничтожению целей и мишеней летчики выполнили в ночных условиях с использованием приборов ночного видения. В ходе полетов экипажи также отработали маневры по уходу от ответного огня противника.
В рамках учения специалисты наземных служб выполнили комплексные задачи по поддержанию устойчивой радиосвязи, радиолокационному контролю полетов авиации на заданных маршрутах, выдачи радиолокационной информации на пункты боевого управления, а также по подготовке взлетно-посадочной полосы, заправке вертолетов. Основной целью учения стало совершенствование летной натренированности экипажей и навыков боевого применения вертолетной техники.
ТК «Звезда»: последние новости
В Подмосковье выберут лучшую команду военной полиции для участия в АрМИ-2018 Поклонская ответила на обвинения дома Романовых 38 стран мира видят в политике США международную угрозу
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Евросеть» ликвидируют15
Не бензином единым: на что взлетели цены189
«Порошенко лично приказал сбить MH-17»1340
Белоруссия обвинила Россию в неадекватности876
Школьницу заставили снять белье перед ЕГЭ239
Видео
02:14
ДНР пригрозила Украине «Чебурашками»
Оружие Армия
01:38
Школьницу заставили снять белье перед ЕГЭ
Образование Общество
01:00
Росгвардия сняла видеоклип ко Дню рождения Пушкина
Армия
01:12
США обвинили РФ и Китай в желании «сломать» Запад
США Азия
01:21
Белоруссия обвинила Россию в неадекватности
В мире Рынки
02:17
Украинский режиссер совершил самоубийство
В мире Статьи
00:52
США официально обвинили в военных преступлениях
В мире
01:29
Стая дельфинов сопровождала самку кита с детенышем
Наука и техника
00:58
Берег Крыма хотят закрыть для автомобилей
Общество
19:07
Три пути повышения пенсионного возраста
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение