Экипажи ударных вертолетов Балтийского флота в ходе учения выполнят ракетные пуски в Калининградской области

Летчикам предстоит совершить свыше 30 плановых вылетов, пуски неуправляемых ракет и стрельбу из авиационных пушек по мишеням, расположенным на полигоне Добровольский.

Калининградской области проходит летно-тактическое учение с экипажами смешанной вертолетной эскадрильи морской авиации Балтийского флота.

В плановом мероприятии принимают участие около 10 экипажей ударных и военно-транспортных вертолетов Ми-24 и Ми-8. Летчикам предстоит выполнить свыше 30 плановых вылетов, пуски неуправляемых ракет и стрельбу из авиационных пушек по мишеням, расположенным на полигоне Добровольский.

Кроме того, экипажи вертолетов перелетят на запасной аэродром, где аэродромные службы проведут обслуживание авиационной техники, дозаправку и загрузку боезапаса.

Учебно-боевые полеты будут осуществлены одиночно, парно и в составе групп. Более 50 процентов заданий по поиску и уничтожению целей летчики выполнят в ночных условиях с применением приборов ночного видения. Экипажи также отработают маневры по уходу от ответного огня противника.

В ходе мероприятия специалисты наземных служб выполнят комплексные задачи по поддержанию устойчивой радиосвязи, радиолокационному контролю полетов авиации на заданных маршрутах, выдаче радиолокационной информации на пункты боевого управления, а также подготовке взлетно-посадочной полосы и заправке вертолетов.

Основная цель учения, которое продлится одни сутки, — совершенствование летной натренированности экипажей и навыков боевого применения вертолетной техники.