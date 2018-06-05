США потребовали от стран Европы нарастить военную силу против России

Вашингтон давит на своих европейских союзников, вынуждая их увеличивать число батальонов НАТО , кораблей и самолетов для боевых действий на случай возможного нападения со стороны России , пишут СМИ со ссылкой на американских чиновников.

Министр обороны США Джеймс Мэттис будет добиваться согласия на этот счет со стороны остальных членов НАТО в Брюсселе в четверг, когда пройдет встреча министров обороны альянса. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на четыре официальных лица и дипломатов США и НАТО.

По этому плану, у НАТО должно быть 30 сухопутных батальонов, 30 эскадрилий истребителей и 30 военно-морских кораблей, готовых к развертыванию в течение 30 дней после предупреждения. При этом крайний срок для создания таких сил не называется.

Размер батальонов варьируется в зависимости от страны НАТО — от 600 до 1 тыс. солдат.

Инициативу в США называют «30-30-30-30». Она направлена на противодействие России, а также соответствует стратегии национальной обороны Пентагона за 2018 год, где Москву обвиняют в якобы попытке «разрушить Организацию североатлантического договора».

В воскресенье немецкие СМИ также сообщили, что Североатлантический альянс собирается создать оперативный резерв численностью 30 тыс. человек, который нужен для повышения готовности НАТО в случае «нападения со стороны России».