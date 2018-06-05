В транспортном авиаполку Центрального военного округа начались командирские полеты

В течение недели офицеры управления полка, командиры эскадрилий отработают пилотирование авиатехники, взлеты и посадки с максимальной загрузкой, а также действия при условных отказах двигателей и навигационно-пилотажных комплексов.

В смешанном транспортном авиационном полку Центрального военного округа на военном аэродроме Кольцово начались командирские полеты с выполнением наиболее сложных элементов пилотирования транспортных самолетов Ан-12, Ан-26, Л-410, Ту-134 и транспортно-боевых вертолетов Ми-8МТША-В.

В течение недели офицеры управления полка, командиры эскадрилий отработают пилотирование авиационной техники, взлеты и посадки с максимальной загрузкой, а также действия экипажей при условных отказах двигателей и навигационно-пилотажных комплексов.

Кроме того, в ходе командирских полетов экипажи отработают взаимодействие с группой руководства полетами на аэродроме. Особенностью командирских полетов станет выполнение так называемых афганских взлетов и посадок с резким набором, которые применяются экипажами транспортных самолетов при угрозе поражения воздушного судна из переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) в непосредственной близости от аэродрома.