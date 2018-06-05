Военные учебные центры будут эффективнее, чем военные кафедры, считает Фомин

Комментируя законопроект, направленный на трансформацию процесса обучения военному ремеслу в гражданских вузах, сенатор отметил, что введение института военных учебных центров подготовки позволит продуктивнее использовать материальную базу, вооружение и военную технику, имеющуюся в учебных подразделениях.

«В любом случае мы можем говорить об эффективной унификации и повышении качества образования в этой сфере. При этом, скорее всего, ожидается снижение затрат для вузов, где военные кафедры были и остаются пока «непрофильными активами», — уточнил сенатор.

Ранее «Парламентская газета» писала, что Правительство внесло в Государственную думу законопроект, предусматривающий отмену военных кафедр в высших учебных заведениях. Их, по замыслу разработчиков, должны будут заменить военные учебные центры.

В кабмине считают, что принятие закона позволит повысить эффективность управления процессом обучения студентов вузов по имеющимся направлениям военной подготовки.