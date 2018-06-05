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Военные учебные центры будут эффективнее, чем военные кафедры, считает Фомин
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Военные учебные центры будут эффективнее, чем военные кафедры, считает Фомин 

Парламентская газета 56 минут назад
Фото: Парламентская газета
Замена всех существующих военных кафедр на военные учебные центры позволит избавить российские вузы от непрофильной деятельности и сэкономить бюджетные средства, пояснил «Парламентской газете» смысл правительственных нововведений член Комитета Совета Федерации по социальной политике Игорь Фомин.
Комментируя законопроект, направленный на трансформацию процесса обучения военному ремеслу в гражданских вузах, сенатор отметил, что введение института военных учебных центров подготовки позволит продуктивнее использовать материальную базу, вооружение и военную технику, имеющуюся в учебных подразделениях.
«В любом случае мы можем говорить об эффективной унификации и повышении качества образования в этой сфере. При этом, скорее всего, ожидается снижение затрат для вузов, где военные кафедры были и остаются пока «непрофильными активами», — уточнил сенатор.
Ранее «Парламентская газета» писала, что Правительство внесло в Государственную думу законопроект, предусматривающий отмену военных кафедр в высших учебных заведениях. Их, по замыслу разработчиков, должны будут заменить военные учебные центры.
В кабмине считают, что принятие закона позволит повысить эффективность управления процессом обучения студентов вузов по имеющимся направлениям военной подготовки.
В России сейчас действует несколько видов структурных подразделений военной подготовки студентов. В ряде вузов студенты проходят военную подготовку в учебных военных центрах по программам подготовки кадровых офицеров для прохождения военной службы по контракту, а также на военных кафедрах и на факультетах военного обучения по программам военной подготовки офицеров запаса, сержантов, старшин запаса и солдат, матросов запаса.
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