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Уралвагонзавод готовит бронетехнику к «Танковому биатлону»
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Уралвагонзавод готовит бронетехнику к «Танковому биатлону» 

Ростех 1 час назад
Фото: Ростех
Фото: Минобороны РФ
Специалисты корпорации «Уралвагонзавод» подготовят 80 танков Т-72Б3 для участия в международных соревнованиях «Танковый биатлон». Первая партия из десяти машин уже передана российским военным для начала тренировок.
Все танки серийно произведены на Уралвагонзаводе в рамках выполнения государственного оборонного заказа и находятся на вооружении бронетанковых подразделений Минобороны. На трассе при запредельных соревновательных нагрузках они должны продемонстрировать высокую подвижность и меткость стрельбы, «отрекомендовать себя» в скоростном прохождении трассы и без поломок преодолеть множество препятствий: холм, стенку, колейный мост, минное поле и водные преграды.
«Такие соревнования необходимы и важны. Во-первых, это имидж Уралвагонзавода и Российской Федерации. Во-вторых, это проверка сил и навыков танкистов, мощи и надежности нашей техники. Мы неизменно доказываем, что наши танки, наши экипажи — лучшие. Многие соперники выступают на «семьдесятдвойках», некоторые страны привозят свои боевые машины, но первые места все равно занимает Россия! Надеемся, так будет и в этот раз!» — отметили сотрудники аккредитованного на Уралвагонзаводе военного представительства Министерства обороны России, которые осуществляют на «Танковом биатлоне» контроль качества выполняемых работ.
Напомним, соревнования по «Танковому биатлону-2018» пройдут на военном полигоне «Алабино» с 28 июля по 11 августа. В них примут участие команды из 20 стран. Всеармейский конкурс проводится для проверки уровня подготовленности танковых взводов к современному бою и укрепления военного сотрудничества между вооруженными силами дружественных государств.
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