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ЗРК «Панцырь-С1» станет частью соединения ПВО Крыма
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ЗРК «Панцырь-С1» станет частью соединения ПВО Крыма 

Rambler News Service 18 минут назад
Фото: Вестник Кавказа
Соединение ПВО в Крыму в 2018 году будет доукомплектовано зенитно-ракетным дивизионом «Панцырь-С1». Об этом сообщил командующий 4 армией ВВС и ПВО Южного военного округа Виктор Севостьянов, передает «РИА Новости».
«Все зенитно-ракетные полки армии ВВС и ПВО, которые базируются в Крыму, перевооружены на зенитно-ракетную систему «Триумф». Ожидается поставка зенитно-ракетного дивизиона «Панцирь-С1», который входит в состав соединения», — сказал Севостьянов.
Он также отметил, что зенитная ракетная система «Триумф» успешно несет боевое дежурство и обеспечивает прикрытие выходящих в море кораблей.
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