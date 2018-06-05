ЗРК «Панцырь-С1» станет частью соединения ПВО Крыма

Соединение ПВО в Крыму в 2018 году будет доукомплектовано зенитно-ракетным дивизионом «Панцырь-С1». Об этом сообщил командующий 4 армией ВВС и ПВО Южного военного округа Виктор Севостьянов, передает «РИА Новости».

«Все зенитно-ракетные полки армии ВВС и ПВО, которые базируются в Крыму, перевооружены на зенитно-ракетную систему «Триумф». Ожидается поставка зенитно-ракетного дивизиона «Панцирь-С1», который входит в состав соединения», — сказал Севостьянов.

Он также отметил, что зенитная ракетная система «Триумф» успешно несет боевое дежурство и обеспечивает прикрытие выходящих в море кораблей.