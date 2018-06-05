Ещё
Военные кафедры при вузах отменят
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Военные кафедры при вузах отменят 

Lenta.ru 31 минуту назад
Фото: Lenta.ru
Министерство обороны России предлагает заменить военные кафедры при вузах едиными военными учебными центрами. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму.
Законопроект призван повысить эффективность подготовки военных кадров при вузах и управления процессом обучения студентов. «Создание военных учебных центров будет проводиться в рамках существующего кадрового заказа и не предусматривает увеличения общего числа граждан, привлекаемых к военной подготовке», — говорится в законопроекте.
В настоящее время военная подготовка студентов в России проводится по нескольким направлениям. Действуют учебные военные центры по подготовке кадровых офицеров для контрактной службы, программы обучения на офицеров, сержантов, старшин, солдат, матросов запаса, ведется обучение на военных кафедрах.
Минобороны предлагает стандартизировать систему подготовки военных кадров и создать единый вид подразделений военной подготовки вместо множества структурных подразделений. Таким образом, продуктивность использования учебно-материальной базы, учебного вооружения и военной техники должна вырасти.
В 2016 году сообщалось о возможности отмены военных кафедр в вузах гуманитарной и естественнонаучной направленности, однако позднее Минобороны опровергло эту информацию.
В январе 2017 года Вооруженные силы Украины призвали к службе выпускников гражданских вузов, прошедших подготовку на военных кафедрах. Их планировали отправить в зону боевых действий на Донбассе в рамках всеобщей мобилизации.
Последние новости
Кремль и Москву не изменить - только сжечь. Мнение США назвали сроки окончания антироссийских санкций В Москве водитель BMW X5 расстрелял прохожего
Комментарии  Ещё 6 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Банки получили право блокировать карты россиян172
В Донбассе погиб брат журналиста Георгия Гонгадзе58
Украинский режиссёр покончил с собой59
Поклонская ответила на обвинения в безумии109
В Донбассе погиб брат Гонгадзе51
Видео
53:22
Путин предложил предоставить Донбассу особый статус
Политика Украина
09:13
Калининград покраснел на картах НАТО
Армия Войска
01:35
Украинский режиссёр покончил с собой
Происшествия Украина
04:13
Банки получили право блокировать карты россиян
Личный счет Экономика
05:29
Поклонская ответила на обвинения в безумии
Политика
00:34
«Не считаю нужным прятаться за кустами»
Политика Статьи
01:34
Фура взорвалась на МКАД
ДТП
01:39
Порошенко назвал цель «убийства» Бабченко
Украина В мире
01:11
Хозяин сафари-парка атаковал львов тапком
Происшествия
00:38
Турция использовала С-400 для шантажа Америки
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение