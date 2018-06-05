Военные кафедры при вузах отменят

Законопроект призван повысить эффективность подготовки военных кадров при вузах и управления процессом обучения студентов. «Создание военных учебных центров будет проводиться в рамках существующего кадрового заказа и не предусматривает увеличения общего числа граждан, привлекаемых к военной подготовке», — говорится в законопроекте.

В настоящее время военная подготовка студентов в России проводится по нескольким направлениям. Действуют учебные военные центры по подготовке кадровых офицеров для контрактной службы, программы обучения на офицеров, сержантов, старшин, солдат, матросов запаса, ведется обучение на военных кафедрах.

Минобороны предлагает стандартизировать систему подготовки военных кадров и создать единый вид подразделений военной подготовки вместо множества структурных подразделений. Таким образом, продуктивность использования учебно-материальной базы, учебного вооружения и военной техники должна вырасти.

В 2016 году сообщалось о возможности отмены военных кафедр в вузах гуманитарной и естественнонаучной направленности, однако позднее Минобороны опровергло эту информацию.