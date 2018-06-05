В России впервые совместят сертификационные и госиспытания Ил-276

МОСКВА , 5 июн — РИА Новости . Сертификационные испытания перспективного среднего военно-транспортного самолета Ил-276 впервые в отечественном авиастроении совместят с государственными испытаниями, сообщает пресс-служба дивизиона транспортной авиации ОАК

Как ожидается, нововведение позволит существенно сократить сроки проведения сертификации самолета и ускорить его введение в сферу гражданского применения.