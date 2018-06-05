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В России впервые совместят сертификационные и госиспытания Ил-276
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В России впервые совместят сертификационные и госиспытания Ил-276 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Сертификационные испытания перспективного среднего военно-транспортного самолета Ил-276 впервые в отечественном авиастроении совместят с государственными испытаниями, сообщает пресс-служба дивизиона транспортной авиации ОАК.
Как ожидается, нововведение позволит существенно сократить сроки проведения сертификации самолета и ускорить его введение в сферу гражданского применения.
"Впервые в истории создания военно-транспортных самолетов тактико-техническое задание будет подготовлено и под нормы Минобороны и под требования Международной организации гражданской авиации (ICAO). Это позволит совместить проведение государственных и сертификационных испытаний и засчитывать результаты как для военных, так и для гражданских целей", — приводятся в сообщении пресс-службы, поступившем в РИА Новости, слова первого заместителя гендиректора ПАО «Ил» Павла Черенкова.
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