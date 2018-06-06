В вузах России хотят отменить военные кафедры

Правительство РФ планирует внести изменения в российское образование. Совсем закрывать военные кафедры не станут, их решено ввести в состав единых военных центров (ЕВЦ). Если сейчас командно-инженерный состав готовят в учебных военных центрах, а офицеров, старшин, сержантов, солдат и матросов запаса обучают на военных кафедрах и факультетах, то далее эти образовательные структуры планируют заменить единой — военными учебными центрами.

Как пишет сайт « Комсомольской правды », Минобороны решило создать несколько «кустовых» военных центров на базе военных кафедр тех вузов, где они уже были. Раньше подобное было в части учебных заведений, сейчас же распространится по всей России . То есть после выхода из вуза у студентов на руках кроме диплома будет военный билет.

По мнению военных, это позволит более эффективно использовать учебно-материальную базу, вооружение и технику. А кроме того — повысит качество обучения.

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