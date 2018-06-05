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Военные кафедры вузов предлагают отменить
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Военные кафедры вузов предлагают отменить 

Вести.Ru 1 час назад
Военные кафедры в вузах хочет заменить едиными учебными центрами российское правительство. Законопроект об этом Белый дом внес в Думу. Это должно повысить эффективность управления процессом обучения студентов вузов по имеющимся направлениям военной подготовки, поясняется в сопроводительной записке.
Подготовка студентов вузах идет по разным программам: на военных кафедрах, на факультетах военного обучения по программам военной подготовки офицеров запаса, сержантов, старшин запаса и солдат, а также матросов запаса, отмечает "Интерфакс". Переход на единый вид подразделений военной подготовки — военные учебные центры — позволит наиболее эффективно совместно использовать имеющуюся у этих подразделений учебно-материальную базу, учебное вооружение и военную технику.
Кроме того, создание военных учебных центров будет проводиться в рамках существующего кадрового заказа. Это не предусматривает увеличения общего числа привлекаемых к военной подготовке граждан, отмечается в справке правительства, прилагаемой к законопроекту.
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