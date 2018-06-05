Иран надеется на поставку 11 самолетов ATR и Airbus

Москва, 5 июня — «Вести. Экономика». Иран ожидает поставку 11 самолетов производства авиастроительных компаний ATR и Airbus до конца года, несмотря на выход США из ядерной сделки, заявила исполнительный директор авиакомпании IranAir Фарзане Шарафбафи.

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"Ожидаем, что до конца текущего года по григорианскому календарю восемь самолетов ATR и три самолета Airbus будут переданы IranAir", — отметила Шарафбафи, сообщает «Прайм». Концерн Airbus заявил ранее, что на изучение решения США о выходе из соглашения с Ираном по ядерной программе уйдет некоторое время. Со своей стороны Минфин США после решения Вашингтона от 8 мая выйти из ядерного соглашения с Ираном заявил, что отзовет экспортные лицензии на поставки самолетов Ирану, и дал производителям 90 дней на сворачивание экспорта самолетов. Иранская авиакомпания IranAir заказала 200 пассажирских самолетов: 100 самолетов у Airbus, 80 — у Boeing, 20 — у ATR. Эти сделки зависят от американских лицензий, поскольку в самолетах используют комплектующие американского производства. Стоимость контрактов составляет $38,3 млрд