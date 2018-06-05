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Иран надеется на поставку 11 самолетов ATR и Airbus
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Иран надеется на поставку 11 самолетов ATR и Airbus 

Вести.Ru 47 минут назад
Фото: Вести.Ru
Москва, 5 июня — «Вести. Экономика». Иран ожидает поставку 11 самолетов производства авиастроительных компаний ATR и Airbus до конца года, несмотря на выход США из ядерной сделки, заявила исполнительный директор авиакомпании IranAir Фарзане Шарафбафи.
Фото Википедия
"Ожидаем, что до конца текущего года по григорианскому календарю восемь самолетов ATR и три самолета Airbus будут переданы IranAir", — отметила Шарафбафи, сообщает «Прайм». Концерн Airbus заявил ранее, что на изучение решения США о выходе из соглашения с Ираном по ядерной программе уйдет некоторое время. Со своей стороны Минфин США после решения Вашингтона от 8 мая выйти из ядерного соглашения с Ираном заявил, что отзовет экспортные лицензии на поставки самолетов Ирану, и дал производителям 90 дней на сворачивание экспорта самолетов. Иранская авиакомпания IranAir заказала 200 пассажирских самолетов: 100 самолетов у Airbus, 80 — у Boeing, 20 — у ATR. Эти сделки зависят от американских лицензий, поскольку в самолетах используют комплектующие американского производства. Стоимость контрактов составляет $38,3 млрд
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