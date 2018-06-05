5 главных воздушных баталий XX века

Значимость боевой авиации и войны в воздухе была доказана историей всех конфликтов XX века. Победа в небе стала важнейшим фактором, определяющим итог войны.

Бомбардировки Османской империи (1911-1912)

Пока «великие державы» наращивали свое вооружение, проводили военные реформы и готовились к мировой войне, другие европейские страны участвовали в «малых войнах», решая свои локальные задачи. Объединенная Италия и независимая Болгария , два молодых государства, история которых на тот момент насчитывала всего полстолетия, стремились занять достойное место в системе международных отношений. Именно они стали пионерами военной авиации, впервые испытав всю её силу, в первую очередь — психологическую, на Османской империи.

Первой аэропланной флотилией Италии, воевавшей в Ливии на севере Африки, командовал Карло Мария Пиацца. Она состояла всего из 9 самолетов и 11 пилотов. Именно Пиацца был удостоен права впервые в истории использовать свой самолет «Блерио XI» в военных целях, совершив полет во время сражения 2 октября 1911 года. Через три дня он записал: «В этом сражении, впервые в военной истории, авиаторы приняли участие в операциях: они кружили над войсками на высоте 1,800 футов, снижались, чтобы передать информацию о смене врагом позиций, своевременными советами помогали артиллерии достичь более смертоносного эффекта».

А в марте 1912 года Пиацца стал первым, кто использовал разведывательную аэрофотосъемку, фотографируя со своего воздушного судна позиции турецкой армии. Первым же бомбометателем стал Джулио Гавотти, 1 ноября 1911 года сбросивший четыре гранаты на турецко-арабские позиции у Айн-Зары. Всего за период итало-турецкой войны было совершено более 700 вылетов. В Болгарии авиация стала формироваться под влиянием успеха итальянцев в итало-турецкой войне. В Первой Балканской войне болгарская авиация, состоящая частично из наемных иностранных летчиков, выполняла поначалу разведывательные функции. Но после первой же бомбардировки 14 ноября 1912 года турки подписали перемирие. В это время из России были привезены первые авиационные бомбы конструкции инженера Гелгара, весившие от 0,250 до 1, 5 кг. Каждый разведывательный полет стал сопровождаться теперь бомбардировкой различных объектов. Всего за период войны на 20 самолетах было совершено 76 боевых вылетов.

«Кровавый апрель» (1917)

На начальном этапе Первой мировой войны летчики использовали в воздушных боях личное оружие и гранаты. К началу 1915 года превосходство в воздухе получили государства Антанты, сумевшие установить на борт своих самолетов пулеметы. Началась самая настоящая гонка воздушных вооружений. Апогея она достигла к началу 1917 года, когда в свой воздушный парк Германия ввела новые истребители-бипланы Albatros D.II и Albatros D.III. Новое поколение истребителей Антанты SE.5, Sopwith Camel, SPAD S.XIII ещё не успело вступить в строй, поэтому немцы доминировали в небе. Кульминацией воздушного противостояния стал период, вошедший в историю под названием «Кровавый апрель». Германской авиации удалось за этот месяц уничтожить 275 самолетов Британской империи (всего в распоряжении Королевского летного корпуса на тот момент находилось 365 самолетов). Особо отличилась немецкая эскадрилья под командованием Манфреда фон Рихтгофена. Своего «альбатроса», на котором только в одном апреле Рихтогофен сбил 20 британских самолетов, он выкрасил в красный цвет, получив прозвище «Красный барон». К концу войны на его счету было уже 80 сбитых самолетов противника — лучший результат всей военной кампании.

«Битва за Британию» (1940)

Авиационное наступление на Британию, начавшееся 10 августа 1940, представлялось германскому командованию как прелюдия перед крупномасштабным десантом на остров в рамках операции «Морской лев».

Были задействованы 2-й и 3-й воздушные флоты под командованием фельдмаршалов Кессельринга и Шперля, базировавшиеся на севере Франции . Они насчитывали 875 обычных и 316 пикирующих бомбардировщиков, 929 истребителей Ме-109 и Ме-110. Численность же английской истребительной авиации составляла всего около 650 самолетов, но министру авиационной промышленности Великобритании лорду Бивербруку удалось добиться увеличения численности только за лето в 2,5 раза.

Всего же за 1940 год Англия выпустила 4283 истребителя. Для сравнения, Германия за этот же срок — всего 300 истребителей. Главной целью немецких налетов были морские базы, аэродромы, авиационные заводы и другие стратегические объекты. В сентябре 1940 года министр авиации Геринг был уверен, что он уже практически добился поставленной цели — сокрушения мощи английской истребительной авиации и уничтожения основных баз на юго-востоке Британии.

7 сентября почти 1000 немецких самолетов начали бомбардировку Лондона, отказавшись практически от всех других своих стратегических целей. Это позволило восстановить британский воздушный флот и отразить удар неприятеля. Гитлеру пришлось отказаться от операции «Морской лев» и обратить внимание на Восток. По разным подсчетам немцы потеряли в ходе битвы от 1733 до 1887 самолетов, англичане — от 915 до 1547 воздушных судов.

Воздушная война во Вьетнаме (1965-1973)

Воздушная война между Северным Вьетнамом и США началась 5 августа 1964 года. Президент США Линдон Джонсон приказал нанести авиационные удары по базам северовьетнамских торпедных катеров и по нефтехранилищу. Причиной начала конфликта стала атака вьетнамскими катерами американского эсминца «Мэддокс», находившегося якобы в нейтральных водах.

Крупномасштабная американская операция, получившая название «Раскаты грома», началась только в феврале 1965 года. Около 330 американских самолетов разместились на военно-воздушных базах Таиланда и Южного Вьетнама, кроме того более 200 истребителей и палубных штурмовиков на двух авианосных группировках.

Ключевым американским воздушным орудием стал истребитель F-4 «Фантом». В воздухе им противостояли всего 40-60 вьетнамских самолетов, в большинстве своем модели J-5 (МиГ-17 китайского производства). Американская авиация чувствовала себя во вьетнамском небе довольно спокойно, пока в дело не вступили МиГ-21 и не стали использоваться зенитные ракетные комплексы С-75 «Двина» и С-125 «Нева».

Только за период с 7 февраля 1965 года по 7 февраля 1966 года было сбито около 460 самолетов ВВС США. В 1968 году руководство США приняло решение прекратить бомбардировки Северного Вьетнама, но через три года снова возобновило. Только в 1973 году американские войска окончательно покинули Вьетнам. Всего же за время воздушной войны (1964-1973 гг.) США потеряли 3374 самолета, Вьетнам же — около 200 самолетов, участвовавших в воздушных боях. Война в Северном Вьетнаме, закончившаяся фактическим поражением США, вошла в историю как самое крупное воздушное столкновение в послевоенный период.

Операция «Буря в пустыне» (1990-1991)

«Бурю в пустыне» можно по праву назвать эталонной воздушной войной современности. Международная коалиция из 44 государств во главе с США должна была защитить страны Персидского залива от иракской агрессии и отбросить войска Саддама Хусейна из Кувейта . Коалиции понадобилось всего 43 дня, за которые 2600 самолетов, совершив более 116 тысяч боевых вылетов, выполнили поставленную задачу.