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Спецназ ЮВО приступил к воздушно-десантной подготовке на Юге России
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Спецназ ЮВО приступил к воздушно-десантной подготовке на Юге России 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Военнослужащие отработают десантирование из вертолета, загрузку на его борт вооружения, военной техники и грузов военного назначения, крепление снаряжения при десантировании в полной экипировке, ориентирование на местности.
Спецназовцы Южного военного округа (ЮВО) приступили к выполнению прыжков с парашютом в составе разведывательных групп.
В ходе выполнения упражнений воздушно-десантной подготовки военнослужащие отработают десантирование из вертолетов Ми-8АМТШ «Терминатор» и Ми-35М, а также ориентирование на местности.
Всего в рамках занятий по десантной подготовке в подразделениях спецназа будет проведено свыше 5 тыс. прыжков на парашютных системах Д-10 и специальных парашютах «Арбалет» и «Арбалет-2».
Прежде чем совершить прыжки с парашютом, спецназовцы прошли на воздушно-десантном комплексе курс подготовки, в ходе которого были отработаны все возможные действия парашютиста в воздухе, а также при приземлении на различные препятствия.
Также с военнослужащими будут проведены занятия по загрузке на борт вертолета вооружения, военной техники и грузов военного назначения, креплению снаряжения при десантировании в полной экипировке на различные площадки.
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