Спецназ ЮВО приступил к воздушно-десантной подготовке на Юге России

Военнослужащие отработают десантирование из вертолета, загрузку на его борт вооружения, военной техники и грузов военного назначения, крепление снаряжения при десантировании в полной экипировке, ориентирование на местности.

Спецназовцы Южного военного округа (ЮВО) приступили к выполнению прыжков с парашютом в составе разведывательных групп.

В ходе выполнения упражнений воздушно-десантной подготовки военнослужащие отработают десантирование из вертолетов Ми-8АМТШ «Терминатор» и Ми-35М, а также ориентирование на местности.

Всего в рамках занятий по десантной подготовке в подразделениях спецназа будет проведено свыше 5 тыс. прыжков на парашютных системах Д-10 и специальных парашютах «Арбалет» и «Арбалет-2».

Прежде чем совершить прыжки с парашютом, спецназовцы прошли на воздушно-десантном комплексе курс подготовки, в ходе которого были отработаны все возможные действия парашютиста в воздухе, а также при приземлении на различные препятствия.

Также с военнослужащими будут проведены занятия по загрузке на борт вертолета вооружения, военной техники и грузов военного назначения, креплению снаряжения при десантировании в полной экипировке на различные площадки.