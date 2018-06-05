Молодые летчики российской авиационной военной базы в Армении повысят квалификационный уровень полетов на МиГ-29

Они изучат варианты боевых возможностей истребителя при проведении бомбометаний с использованием спутниковой навигационной системы.

Молодые летчики российской авиационной военной базы Эребуни ( Армения ) направлены в Центр боевого применения и переучивания летного состава ВВС им. Валерия Чкалова ( Липецк ) на плановую подготовку к полетам на истребителях МиГ-29.

Опытные инструкторы проведут курс летной подготовки с учетом опыта боевого применения авиации в различных локальных конфликтах, включая опыт борьбы с террористическими вооруженными формированиями на территории Сирии

Молодые летчики — выпускники 2018 года изучат варианты боевых возможностей истребителя МиГ-29 при проведении бомбометаний с использованием спутниковой навигационной системы.

Летчики ЮВО сначала пройдут 30 часовую подготовку на специальных тренажерах, после чего на истребителях МиГ-29 с инструкторами отработают в небе элементы простого и сложного пилотирования, а также научатся сложному пилотажу на больших и на малых высотах. По окончании курса подготовки в липецком центре переучивания летчиков они получат допуск к самостоятельным полетам, после чего продолжат совершенствовать летное мастерство на истребителях МиГ-29 в условиях высокогорной местности в Закавказье.