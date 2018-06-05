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Молодые летчики российской авиационной военной базы в Армении повысят квалификационный уровень полетов на МиГ-29
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Молодые летчики российской авиационной военной базы в Армении повысят квалификационный уровень полетов на МиГ-29 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Они изучат варианты боевых возможностей истребителя при проведении бомбометаний с использованием спутниковой навигационной системы.
Молодые летчики российской авиационной военной базы Эребуни (Армения) направлены в Центр боевого применения и переучивания летного состава ВВС им. Валерия Чкалова (Липецк) на плановую подготовку к полетам на истребителях МиГ-29.
Опытные инструкторы проведут курс летной подготовки с учетом опыта боевого применения авиации в различных локальных конфликтах, включая опыт борьбы с террористическими вооруженными формированиями на территории Сирии.
Молодые летчики — выпускники 2018 года изучат варианты боевых возможностей истребителя МиГ-29 при проведении бомбометаний с использованием спутниковой навигационной системы.
Летчики ЮВО сначала пройдут 30 часовую подготовку на специальных тренажерах, после чего на истребителях МиГ-29 с инструкторами отработают в небе элементы простого и сложного пилотирования, а также научатся сложному пилотажу на больших и на малых высотах. По окончании курса подготовки в липецком центре переучивания летчиков они получат допуск к самостоятельным полетам, после чего продолжат совершенствовать летное мастерство на истребителях МиГ-29 в условиях высокогорной местности в Закавказье.
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