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Около тысячи мотострелков отработают новые приемы ведения боя в Ленинградской области
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Около тысячи мотострелков отработают новые приемы ведения боя в Ленинградской области 

ТАСС 1 час назад
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Около тысячи военнослужащих мотострелкового подразделения Западного военного округа принимают участие в тактических учениях по отработке новых приемов боя в обороне и наступлении. Маневры проходят на Лужском полигоне в Ленинградской области, сообщает пресс-служба округа.
"Командирам и штабам в режиме реального времени предстоит решить ряд сложных тактических задач, поставленных руководством учений. Командир подразделения в ходе боевых стрельб на практике отработает вопросы применения танковыми, артиллерийскими, мотострелковыми и авиационными подразделениями разведывательно-огневого и разведывательно-ударного контура при совершении маневра приданными силами и средствами", — говорится в сообщении.
Для отработки взаимодействия с авиацией командиру батальонной тактической группы приданы боевые вертолеты Ми-8 и Ми-35 из состава бригады армейской авиации округа. Всего в учениях задействованы до 300 единиц вооружения, военной и специальной техники.
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