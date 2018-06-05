Штурмовики Су-25СМ разбомбили цели в Крыму и на Кубани в ходе учений

ТАСС , 5 июня. Звено штурмовиков Су-25СМ, получив боеприпасы на грунтовом аэродроме, разбомбило объекты условного противника на полигоне в Крыму Краснодарском крае в рамках межвидовых учений.

Об этом сообщили во вторник в пресс-службе Южного военного округа.

"Сегодня звено штурмовиков Су-25СМ отработало посадку на подготовленный аэродром с грунтовым покрытием для зарядки боекомплекта. После этого пилоты совершили взлет и выполнили бомбометание по целям на авиационных полигонах, расположенных в Крыму и на Кубани", — говорится в сообщении.

Пока самолеты уничтожали цели, армейский спецназ отразил атаку на аэродром диверсионной группы условного противника.

В свою очередь, расчеты зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С1» прикрыли взлетно-посадочную полосу от удара авиации.

Как уточнили в округе, летчики штурмовой авиации 4-й армия ВВС и ПВО проводят учения вместе с силами Черноморского флота, соединениями морской пехоты, спецназом и общевойсковыми объединениями. Маневры проходят на территории Ростовской области , Краснодарского края и Республики Крым. В них задействованы 100 единиц авиатехники.

Учения продлятся до 8 июня. Будут также разыграны эпизоды высадки морской пехоты Черноморского флота на общевойсковом полигоне Опук в Крыму, десант будут прикрывать с воздуха вертолеты армейской авиации.

Также экипажи и летчики оперативно-тактической авиации впервые выполнят применение управляемых ракет класса «воздух-воздух» в небе над крымским полигоном Опук по воздушным мишеням, рассказали в округе.

Кроме того, на учениях самолеты-разведчики отработают поиск корабельной группировки условного противника, а дислоцированные в Крыму средства ПВО будут «задействованы в отражении ракетного удара морских носителей высокоточного оружия условного противника».