МО Индии: Нью-Дели и Москва находятся в финальной стадии переговоров по закупке С-400

"Мы достигли финальной стадии переговоров", — сказала министр, отвечая на вопрос представителей прессы.

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