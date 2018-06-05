МО Индии: Нью-Дели и Москва находятся в финальной стадии переговоров по закупке С-400 

НЬЮ-ДЕЛИ, 5 июня. /ТАСС/. Россия и Индия находятся в финальной стадии переговоров по закупке зенитных ракетных систем С-400. Об этом заявила индийский министр обороны Нирмала Ситараман на пресс-конференции в Нью-Дели.
"Мы достигли финальной стадии переговоров", — сказала министр, отвечая на вопрос представителей прессы.
"Говоря о связях с США, мы откровенно дали понять, что Индия имеет большое количество оборудования из России. У нас есть постоянные связи с Россией. Поэтому мы отметили, что отношения Индии с США не могут затронуть отношений Индии и России", — приводит слова министра сайт телеканала Times Now.
Ранее индийские СМИ сообщили, что минобороны Индии обратится к Комитету по безопасности при правительстве страны с просьбой одобрить контракт на покупку у России зенитно-ракетных комплексов С-400 на общую сумму около $5,5 млрд Эти сообщения вызвали озабоченность в Вашингтоне. В частности, глава комитета по вооруженным силам палаты представителей США Уильям Торнберри заявил в интервью телеканалу NDTV, что закупка Индией С-400 у России может сказаться на оборонном сотрудничестве Нью-Дели и Вашингтона.
С-400 «Триумф» — российская зенитная ракетная система большой и средней дальности. Предназначена для поражения средств воздушного нападения и разведки (в том числе летательных аппаратов, выполненных по технологии «стелс») и любых других воздушных целей в условиях интенсивного огневого и радиоэлектронного противодействия. По состоянию на январь 2018 года контракты на поставку С-400 заключены с Китаем и Турцией. Ведутся переговоры о продаже систем Саудовской Аравии.