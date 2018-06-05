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«Скрытные» Су-34 напугали НАТО — СМИ
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«Скрытные» Су-34 напугали НАТО — СМИ 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Эти самолеты смогут «спрятать» от систем ПВО противника целое авиазвено, пишет National Interest.
Су-34 получился намного более функциональным и опасным для потенциального противника, пишет американское издание National Interest. По мнению автора статьи, самолет отлично зарекомендовал себя в ходе Сирийской кампании и, несмотря на то, что разрабатывать его прототип начали еще в 80-х годах прошлого века, нынешняя итерация этого бомбардировщика, с новейшими системами РЭБ, обладающая маневренностью истребителя и способная наносить удары, как по небольшим целям, так и по целым авианосным группировкам не на шутку волнует НАТО.
Издание пишет, что новейшие системы РЭБ, установленные в Су-34, смогут обойти американские системы дальнего радиолокационного обнаружения и управления. Мало того, пишет автор статьи, эта система способна будет «скрыть» не только сам бомбардировщик, но и работающие с ним в одном звене самолеты.
Тем не менее, несмотря на то, что самолет оснащен современными системами РЭБ, Су-34 способен нести баллистические противокорабельные ракеты и ракеты класса «воздух-поверхность». Именно за счет такого вооружения, пишет издание, этот самолет сможет, не входя в зону действия ПВО, нанести огромный урон своим потенциальным противникам. Таким образом, Су-34, по мнению автора, представляет серьезную угрозу для целей по всей Северной Атлантике и Европе.
Су-34 — многофункциональный истребитель-бомбардировщик, принятый на вооружение ВКС России 20 марта 2014 года. Он предназначен для поражения различных типов целей, объектов инфраструктуры, при­крытых средствами ПВО, а так же для выполнения задач воздушной разведки.
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