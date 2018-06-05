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Российский бомбардировщик Су-34 назвали серьезной угрозой для НАТО
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Российский бомбардировщик Су-34 назвали серьезной угрозой для НАТО 

Российская Газета 43 минуты назад
Фото: Российская Газета
Об этом пишет издание The National Interest. Отмечается, что создание самолета началось в 1984 году, когда в Советском Союзе стали искать замену Су-24. В 2005 году российские ВВС заказали пять самолетов, с 2008 года стали заказывать больше. На сегоднящний день ВКС России получили уже более 100 самолетов Су-34. В Москве пообещали продолжить модернизацию истребителя-бомбардировщика. Как предполагает издание, одна из причин, по которой в России могут оставить этот бомбардировщик на вооружении на неопределенный срок, связана с усовершенствованной авионикой, отличающей его от прототипа — Су-27ИБ.
"Су-34 скорее всего надолго останется на службе в составе ВКС России в качестве частичной замены Су-24 и бомбардировщика Ту-22М3. В Су-34 планируется добавить новые датчики и системы, которые сделают самолет еще более грозным. Среди улучшений — добавление нового нового электрооптического инфракрасного прицельного модуля", — сообщается в статье. Другие улучшения включают добавление нового радиолокатора, обращенного в тыл. Ожидается, что модернизированный Су-34 сможет подавлять вражеские системы противовоздушной обороны и радары.
Су-34 также может применять различные крылатые ракеты, что превращает его в еще более серьезную угрозу, констатируют авторы.
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