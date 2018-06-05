Военный политолог объяснил, почему США трезвонят на весь мир о новом оружии

США заявили о начале разработок перспективного маломощного ядерного оружия, пишет Warrior Maven.

Речь идет о создании крылатой ракеты морского базирования с ядерной головной частью, а также крылатых ракет большой дальности, запускаемых с подводных лодок, отмечает издание. Предполагается, что новые разработки дадут возможность выбирать между различными вариантами вооруженного ответа потенциальному противнику. Разработка маломощного оружия рассматривается многими американскими экспертами как важный фактор «сдерживания России » при помощи тактики «эскалации для деэскалации» ситуации, подчеркивает Warrior Maven.

Как рассказал изданию директор информационного проекта о ядерных вооружениях Федерации американских ученых Ганс Кристенсен, большинство конкретных технических конфигураций еще предстоит определить, однако в Пентагоне уже изложили первоначальный проект разрабатываемого оружия.

По его словам, вместо того чтобы работать над созданием уникального в своем роде маломощного ядерного оружия, возможен вариант оснащения баллистических ракет подводного пуска Trident D5 боеголовками малой мощности W76-2. Новые боеголовки планируется создать на основе W76-1 за счет удаления термоядерного горючего (урана, лития и дейтерия). В результате останется только плутониевый триггер, а энерговыход нового оружия снизится со ста до пяти-шести килотонн в тротиловом эквиваленте.

"Это гораздо проще, чем создавать совершенно новую боеголовку", — подчеркивает Кристенсен.

В Пентагоне указывают, что такой вариант не требует разработки новых ядерных боеголовок, не приведет к увеличению ядерного запаса, а значит, согласуется с обязательствами США по нераспространению оружия массового поражения.

В эфире радио Sputnik эксперт Ассоциации военных политологов, доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Олег Глазунов прокомментировал эту публикацию.

"Зачем о начале разработок трезвонить на весь мир? Да все очень просто. После того, как президент (России) Владимир Путин показал наше новейшее оружие, весь мир был в шоке. Российский ВПК, который считали разгромленным, смог предоставить самые современные, новейшие виды вооружения. Теперь США, чтобы поднять дух своих солдат, своего населения, кричат, мол, у них тоже есть новейшее оружие. Хотя эти ракеты — это ХХ век, ничего нового я не вижу в этих ракетах с ядерными боеголовками", — сказал Олег Глазунов.

В марте Владимир Путин в послании к Федеральному собранию представил новейшие виды российского вооружения, не имеющие аналогов в мире. Речь идет о ракетном комплексе «Сармат», подводных беспилотниках, крылатой ракете с ядерной энергоустановкой, авиационном ракетном комплексе «Кинжал», лазерном оружии. Кроме того, президент рассказал о создании гиперзвукового оружия — системы «Авангард», способной лететь в плотных слоях атмосферы на межконтинентальную дальность со скоростью, превышающей число Маха более чем в двадцать раз. По мнению экспертов, появление такого оружия сделает бесполезной всю американскую систему ПРО.

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