В Каракасе отреагировали на принятие ОАГ резолюции по ситуации в Венесуэле

МЕХИКО , 6 июн — РИА Новости . Глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса жестко отреагировал на принятие Организацией американских государств (ОАГ) резолюции по ситуации в стране, фактически обвинив ее в поддержке военной интервенции.

Ранее ОАГ приняла резолюцию по Венесуэле, предложенную США и открывающую возможность для приостановки членства страны в организации, не признавая при этом итоги выборов президента 20 мая. «За» проголосовали 19 стран ОАГ, «против» четыре и еще 11 государств воздержались

"Это одобрение теоретически дает США карт-бланш, чтобы продолжать нападать на Венесуэлу. США заявили, что рассматривают все варианты действий, те, кто поддерживают эту резолюцию, поддерживают вариант военной интервенции", — приводит МИД страны заявление Арреасы на заседании ассамблеи ОАГ.

По словам венесуэльского министра, минувшей ночью ряд делегатов встречались с вице-президентом США Майком Пенсом и получили от него соответствующие инструкции. «От имени конституционного президента Николаса Мадуро и народа Венесуэлы я полностью отвергаю принятые сегодня 19 странами решения, мы гарантируем, что венесуэльцы сами смогут решить свои проблемы без вмешательства и интервенции», — сказал Арреаса.