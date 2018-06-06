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В Каракасе отреагировали на принятие ОАГ резолюции по ситуации в Венесуэле
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В Каракасе отреагировали на принятие ОАГ резолюции по ситуации в Венесуэле 

РИА Новости 4 часа назад
МЕХИКО, 6 июн — РИА Новости. Глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса жестко отреагировал на принятие Организацией американских государств (ОАГ) резолюции по ситуации в стране, фактически обвинив ее в поддержке военной интервенции.
Ранее ОАГ приняла резолюцию по Венесуэле, предложенную США и открывающую возможность для приостановки членства страны в организации, не признавая при этом итоги выборов президента 20 мая. «За» проголосовали 19 стран ОАГ, «против» четыре и еще 11 государств воздержались
"Это одобрение теоретически дает США карт-бланш, чтобы продолжать нападать на Венесуэлу. США заявили, что рассматривают все варианты действий, те, кто поддерживают эту резолюцию, поддерживают вариант военной интервенции", — приводит МИД страны заявление Арреасы на заседании ассамблеи ОАГ.
По словам венесуэльского министра, минувшей ночью ряд делегатов встречались с вице-президентом США Майком Пенсом и получили от него соответствующие инструкции. «От имени конституционного президента Николаса Мадуро и народа Венесуэлы я полностью отвергаю принятые сегодня 19 странами решения, мы гарантируем, что венесуэльцы сами смогут решить свои проблемы без вмешательства и интервенции», — сказал Арреаса.
Примечательно, что, согласно итогам голосования, из всех стран, считающихся традиционными союзниками Венесуэлы на континенте, против проголосовали только Боливия, Доминика, Сент-Винсент и Гренадины и сама Венесуэла. Такие страны, как Эквадор и Никарагуа, воздержались. После принятия резолюции, в момент выступления генерального секретаря ОАГ Луиса Альмагро, известного своим негативным отношением к происходящему в южноамериканской стране, венесуэльская делегация покинула зал заседаний.
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