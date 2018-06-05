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Саудовская ПВО сбила очередную пущенную хуситами ракету, сообщили СМИ
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Саудовская ПВО сбила очередную пущенную хуситами ракету, сообщили СМИ 

РИА Новости 30 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Саудовские силы ПВО сбили очередную пущенную йеменскими повстанцами-хуситами баллистическую ракету над западным городом Янбу, сообщило национальное агентство SPA со ссылкой на представителя возглавляемой Эр-Риядом коалиции Турки аль-Малики.
"Ракета была в направлении города Янбу и преднамеренно была нацелена на жилые районы. Саудовские королевские силы ПВО смогли перехватить ракету и уничтожить ее", — сообщил аль-Малики, отметив, что никто не пострадал.
В городе Янбу находится крупный нефтеналивной порт. Ранее саудовские силы ПВО уже отражали ракетные обстрелы хуситов чаще всего в небе над южной провинцией Джизан.
В Йемене с 2014 года продолжается военно-политический конфликт между правительством и движением повстанцев-хуситов «Ансар Алла». На стороне правительства в противостояние вмешалась возглавляемая Саудовской Аравией коалиция арабских стран. Хуситы в ответ на военные действия Саудовской Аравии пытаются обстреливать территорию королевства.
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