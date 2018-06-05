Саудовская ПВО сбила очередную пущенную хуситами ракету, сообщили СМИ

МОСКВА , 5 июн — РИА Новости . Саудовские силы ПВО сбили очередную пущенную йеменскими повстанцами-хуситами баллистическую ракету над западным городом Янбу, сообщило национальное агентство SPA со ссылкой на представителя возглавляемой Эр-Риядом коалиции Турки аль-Малики.

"Ракета была в направлении города Янбу и преднамеренно была нацелена на жилые районы. Саудовские королевские силы ПВО смогли перехватить ракету и уничтожить ее", — сообщил аль-Малики, отметив, что никто не пострадал.

В городе Янбу находится крупный нефтеналивной порт. Ранее саудовские силы ПВО уже отражали ракетные обстрелы хуситов чаще всего в небе над южной провинцией Джизан