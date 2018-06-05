Ещё
В Крыму и на Кубани начинаются масштабные учения авиации
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Крыму и на Кубани начинаются масштабные учения авиации 

РИА Новости Крым 1 час назад
Фото: РИА Новости Крым
CИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн — РИА Новости Крым. Во вторник военно-воздушные силы и противовоздушная оборона Южного военного округа совестно с Черноморским флотом начинают совместное летно-тактическое учение. Также в нем примут участие соединения морской пехоты, специального назначения и общевойскового объединения. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.
Отмечается, что впервые над крымским полигоном Опук военные применят управляемые ракеты класса «воздух-воздух» для стрельбы по воздушным мишеням.
"Самолеты-разведчики отработают поиск корабельной группировки условного противника. Средства ПВО соединения, дислоцированного в Крыму, будут задействованы в отражении ракетного удара морских носителей высокоточного оружия условного противника", — уточнили в ведомстве.
В пресс-службе добавили, что звено штурмовиков Су-25СМ отработает в Крыму и на Кубани посадку, зарядку боекомплекта, взлет и бомбардирование по целям. Также ракетно-пушечные комплексы «Панцирь С» обеспечат безопасность взлетно-посадочной полосы от воздушного удара авиации условного противника, а силы армейского спецназа будут защищать аэродром от условного противника.
Кроме того, учения пройдут на полигонах Ростовской области и Краснодарского края.
РИА Новости Крым: последние новости
В центре Симферополя закрыли продуктовый супермаркет "Ассорти" "Пиццу" заказывали? В "Артеке" музыканты поделились с детьми секретом успеха Мэр Симферополя прокомментировал задержание Шабанова
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Активы «Газпрома» арестованы225
Путин предложил предоставить Донбассу особый статус114
Калининград покраснел на картах НАТО
Киев формирует из уголовников бригаду для зачисток67
Жена известного певца умерла монахиней4
Видео
53:22
Путин предложил предоставить Донбассу особый статус
Политика Украина
09:13
Калининград покраснел на картах НАТО
Армия Войска
00:34
«Не считаю нужным прятаться за кустами»
Политика Статьи
00:38
Турция использовала С-400 для шантажа Америки
Оружие Армия
03:58
Вулкан-убийца унес 56 жизней в Гватемале
Катастрофы Происшествия
01:08
Удар по бидонам. В РФ запретили белорусское молоко
СНГ В мире
04:13
Леонтьеву вызвали скорую
Шоу-бизнес Другое
07:17
«Не считаю необходимым прятаться за кустами»
Политика
02:47
Нужен ли Китаю С-500?
Оружие Азия
13:06
Активы «Газпрома» арестованы
Компании Интернет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение