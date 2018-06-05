В Крыму и на Кубани начинаются масштабные учения авиации

CИМФЕРОПОЛЬ , 5 июн — РИА Новости Крым . Во вторник военно-воздушные силы и противовоздушная оборона Южного военного округа совестно с Черноморским флотом начинают совместное летно-тактическое учение. Также в нем примут участие соединения морской пехоты, специального назначения и общевойскового объединения. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

Отмечается, что впервые над крымским полигоном Опук военные применят управляемые ракеты класса «воздух-воздух» для стрельбы по воздушным мишеням.

"Самолеты-разведчики отработают поиск корабельной группировки условного противника. Средства ПВО соединения, дислоцированного в Крыму, будут задействованы в отражении ракетного удара морских носителей высокоточного оружия условного противника", — уточнили в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что звено штурмовиков Су-25СМ отработает в Крыму и на Кубани посадку, зарядку боекомплекта, взлет и бомбардирование по целям. Также ракетно-пушечные комплексы «Панцирь С» обеспечат безопасность взлетно-посадочной полосы от воздушного удара авиации условного противника, а силы армейского спецназа будут защищать аэродром от условного противника.