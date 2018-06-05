Угрозы и ультиматумы: почему США боятся продаж российского С-400

Комплекс ПВО С-400 уже стал одним из самых популярных средств защиты воздушного пространства в мире, однако в ближайшие несколько лет объем его продаж может значительно вырасти.

Поставки американских комплексов ПВО Patriot в дружественные США страны долгие годы обеспечивались одним крайне простым и эффективным инструментом. Суть его на протяжении десятилетий заключалась в том, что потенциальному покупателю, на банковских счетах которого скопилось пару десятков миллиардов долларов, предлагалось не сравнивать американские средства обнаружения и поражения самолетов и ракет противника, а доверившись данным из официальных документов выложить «на стол» содержимое банковских ячеек.

Заинтересованность в системах противовоздушной и противоракетной обороны на протяжении десятилетий неоднократно высказывали военные ведомства целого ряда стран, однако практически сразу в процесс принятия решений, особенно, если речь шла о европейских странах, да еще и членов НАТО , вклинивались представители Соединенных Штатов.

За свежим примером агрессивного маркетинга ходить далеко не нужно — на протяжении долгих лет Вооруженные силы Польши искали надежное и эффективное решение для быстрого и качественного обновления системы противовоздушной обороны. Первыми потенциальными кандидатами на выполнение крупного заказа были европейские оружейные концерны, способные продавать на рынке военную технику высокого качества. Однако именитые производители, среди которых оказались немецкая Diehl Defense, французская Thales, израильские IAI и Rafael не смогли предложить польским военным эффективного решения по системе ПВО дальнего действия, способной перехватывать высокоскоростные воздушные цели.

Одновременно с неспособностью европейских производителей выполнить крупный оборонный заказ, практически сразу на горизонте появилась американская компания Raytheon, предложившая правительству Польши прикупить сверхдорогих комплексов Patriot в самой дорогой (на данный момент) версии РАС-3. Несмотря на то, что переговоры по закупке комплексов, удобно интегрированными в системы управления и связи НАТО, прошли успешно, польские военные вряд ли остались довольны такой сделкой. Всему виной — «расходники» для комплексов ПВО. Даже с учетом того, что Минобороны Польши приняло решение закупать «дешевые» ракеты для комплексов Patriot, стоимость пуска каждой ЗУР на международных учениях будет стоить не менее 1 млн долларов.

От переговоров к угрозам

Современные системы противовоздушной обороны американского производство вновь стали камнем преткновения в ходе американо-турецких переговоров на поставку комплексов Patriot. Однако комплексы ПВО стали формальным поводом для отказа от диалога. Реальных проблем накопилось значительно больше — США не спешат продавать Турции истребители пятого поколения F-35, и не торопятся продавать другое современное вооружение.

В условиях свободного рынка такой подход вызвал вполне ожидаемую реакцию — правительство Турции стало активно искать альтернативу американскому оружию не только у партнеров по НАТО. Однако справедливое желание независимого государства получить более качественный и дешевый продукт было встречено весьма странно — сначала представители Соединенных Штатов высказывали озабоченность самим фактом поиска товара «на стороне», а затем, убедившись в серьезности намерений недавнего партнера, перешли к угрозам.

Первым этапом дипломатического давления на Турцию стали заявления о том, что комплексы С-400, построенные по другим принципам, использующие другие частоты и диапазоны работы систем обнаружения и наведения, невозможно интегрировать в принятую к использованию в НАТО систему управления войсками. Однако эти заявления были практически проигнорированы — эксперты отмечают, что турецким военным по силам использовать С-400 в качестве самостоятельной боевой единицы под абсолютно конкретные задачи.

«Самое большое заблуждение касается того, что С-400 каким-то образом собирались интегрировать в единую структуру управления. Не собирались и не собираются. Есть несколько направлений, на которых С-400 с уникальными всевысотными обнаружителями и зенитными ракетами дальнего действия могут быть развернуты. Тот факт, что это беспокоит американских военных Турцию не волнует — здесь на первом плане собственная безопасность, и уже потом озабоченность партнеров», — отметил в интервью «Звезде» военный эксперт Центра Стратегических оценок и прогнозов Игорь Панкратенко.

После того, как авторитет американских официальных лиц перестал работать в «спокойном» режиме, в дело включились и другие представители военного и политического руководства США. С разницей в несколько часов за закупку Турцией комплексов С-400 официальные представители США, как в военных, так и в дипломатических кругах, пообещали Анкаре «особые» санкции и отказ от выполнения договоренностей по продажам истребителей пятого поколения F-35.

При этом официальная Анкара продолжает проявлять чудеса дипломатического искусства, и хотя глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что его страна не приемлет позицию Вашингтона, угрожающего ввести санкции за покупку С-400, Турция нуждается во многих других комплексах для защиты воздушного пространства, и готова рассмотреть предложения союзников.

«Вероятность того, что Турция возьмет комплексы несмотря на санкции — крайне высока. Страна «прокладывает» собственный многовекторный путь, к тому же агрессивная политика Соединенных Штатов в последнее время вызывает беспокойство у Анкары», — отметил в интервью «Звезде» военный эксперт Василий Кашин

Однако история с закупкой С-400 — не единственный пример вмешательства США в дела Турции — В 2013 году правительство страны уже пыталась заключить крупный контракт на закупку систем противовоздушной обороны HQ-9 с КНР , однако подписание было сорвано благодаря сильнейшему давлению со стороны Соединенных Штатов, продвигавших на экспорт собственные комплексы Patriot РАС-3.

Зенитный автомат Калашникова

Комплексы С-400 давно и серьезно беспокоят военных многих зарубежных стран. Однако помимо беспокойства за характеристики комплекса ПВО, способного обнаруживать и перехватывать объекты даже в ближнем космосе, американским производителям аналогичных комплексов не дает покоя низкая стоимость конечного продукта.

Беспокойство связано с тем, что в условиях добросовестной конкуренции и свободного выбора покупателя, без включения административного и политического ресурса комплексы ПВО американского производства могут оказаться продуктом исключительно для внутреннего потребления.

Недавняя боевая работа комплексов Patriot в Саудовской Аравии и низкая эффективность противоракет вновь напомнили ключевым клиентам США о том, что со времен «войны в заливе», когда американские военные скрыли от президента США Буша старшего реальную эффективность комплексов ПВО, в конструкции американского ЗРК, даже с учетом нескольких «волн» модернизации, принципиальных изменений не произошло.

Эксперты в области международного военно-технического сотрудничества отмечают, что даже традиционные и давние партнеры США все чаще начинают высказывать претензии относительно стоимости и качества американского вооружения. Задолго до возмущения польских военных ценой за несколько батарей ЗРК американского производства весь цивилизованный мир удивил Кувейт . Для комплексов РАС-3 Вооруженных сил страны было закуплено 209 противоракет GEM-T — так называемых «умных» ЗУР с доработанной системой наведения. Недоумение специалистов вызывал лишь ценник — за 209 ракет кувейтским военным пришлось заплатить 900 млн долларов. Таким образом, каждый пуск ракеты обойдется Кувейту в 4,5 млн долларов — фантастическую сумму даже по меркам современного и крайне дорого вооружения.

Примером честности и открытости при международных переговорах стали новости о том, что рекордную сделку по закупке комплексов противовоздушной обороны С-400 с российскими производителями может заключить Индия — один из крупнейших импортеров вооружений в мире. По данным газеты The Economic Times, к закупке планируется не менее пяти-шести полковых комплектов (от 10 до 12 дивизионов), а итоговая сумма контракта может превысить 6 млрд долларов.

Рациональный выбор в пользу системы, стоимость которой, по разным оценкам, в полтора раза ниже предложений зарубежных конкурентов, удивительным образом вызвал возмущение в Соединенных Штатах — глава комитета палаты представителей США по вооруженным силам Уильям Торнберри совершенно не стесняясь заверил общественность, что в будущем сотрудничестве Индии с США, в случае закупки С-400 в России , «возникнут большие сложности».

Если отказаться от воинственной риторики и сосредоточиться на выборе лучшего продукта, то совершенно очевидно, что на условиях рынка, свободного от экономического и политического давления, американские ЗРК Patriot проигрывают российским С-400 как по характеристикам, так и по стоимости, а единственным козырем в ходе международных продаж этих комплексов остаются другие виды вооружений, отказ от поставки которых способен принудить зарубежных «партнеров» США к сотрудничеству.