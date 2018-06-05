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США завершили развертывание на Окинаве 14 самолетов F-22
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США завершили развертывание на Окинаве 14 самолетов F-22 

ТАСС 57 минут назад
ТОКИО, 5 июня. /ТАСС/. Министерство обороны Японии сообщило во вторник о завершении развертывания на южном острове Окинава группировки из 14 новейших многоцелевых боевых самолетов ВВС США F-22 Raptor.
"Это крайне важный шаг для укрепления союза нашей страны с Соединенными Штатами", — заявил в связи с этим на пресс-конференции в Токио глава японского оборонного ведомства Ицунори Онодэра. Он подтвердил, что развернутые сейчас на базе ВВС Кадена на Окинаве 14 F-22 будут находиться там примерно месяц.
По мнению источников информационного агентства Kyodo, развертывание в стране дополнительных боевых самолетов пятого поколения связано с предстоящей встречей президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына, которая должна состояться в Сингапуре 12 июня. В качестве дополнительного средства военного давления, отмечает Kyodo, в воды региона выведена сейчас и ударная группировка ВМС США во главе с атомным авианосцем Ronald Reagan.
Авиационное соединение вышло со своей базы Йокосука в Токийском заливе 29 мая и будет осуществлять патрулирование в зоне Корейского полуострова. Авианосец в прошлом году также принимал участие в учениях в этом районе, которые проводились для давления на Пхеньян в связи с активным развитием его ракетно-ядерной программы. Авианосец Ronald Reagan водоизмещением 101,4 тыс. тонн — один из крупнейших в мире военных кораблей, он может нести до 90 самолетов и вертолетов разного типа.
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