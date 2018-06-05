СМИ: морская бригада спецназначения взяла под охрану платформы «Черноморнефтегаза»

41-я гвардейская бригада ракетных кораблей взяла под охрану российские газодобывающие платформы в Черном море. Как рассказали «Известиям» в командовании Черноморского флота (ЧФ), 41-я гвардейская бригада ракетных кораблей приступила к постоянному дежурству по охране месторождений государственной компании «Черноморнефтегаз». В защите газовых вышек участвуют малые противолодочные корабли и ракетные катера. Они несут круглосуточное дежурство, ротация проводится каждые две недели.

Ранее после воссоединения Крыма Россией в 2014 году эту задачу решала береговая охрана, входящая в состав погранвойск ФСБ

Компания «Черноморнефтегаз» в 2014 году перешла под юрисдикцию России. Фирма разрабатывает шесть месторождений в Черном море, обеспечивая бесперебойное снабжение природным газом потребителей Крыма. Деятельность российских буровых установок недалеко от западного побережья полуострова раздражает официальный Киев. Корабли пограничной службы ВМС Украины неоднократно предпринимали попытки вмешаться в процесс добычи. Поэтому принято решение направить военные корабли РФ на охрану этих месторождений.

41-я гвардейская бригада ракетных кораблей — одно из старейших морских соединений России с большим опытом участия в боевых действиях.

В августе 2008 года 41-я приняла участие в операции по принуждению Грузии к миру. Тогда малый ракетный корабль (МРК) «Мираж» потопил катер военно-морских сил Грузии. На счету соединения и участие в сирийской операции. В 2016 году его силами был проведен ряд пусков крылатых ракет большой дальности «Калибр» по объектам террористов.

На вооружении соединения — несколько типов боевых кораблей. В том числе — тактическая группа ракетных катеров проекта 1241 «Молния», МРК проекта 1239 на воздушной подушке, МРК проекта 12341 «Овод». Последние скоро получат на вооружение современный ракетный комплекс «Уран».

В ближайшие годы бригаду ждет серьезное перевооружение. На смену устаревшим МРК придут современные, вооруженные крылатыми ракетами большой дальности «Калибр». Поступят МРК проекта 21631 «Буян-М», а также многоцелевые ракетно-артиллерийские корабли проекта 22800 «Каракурт».