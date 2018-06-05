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Ракетные катера Тихоокеанского флота проводят учение в Охотском море
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Ракетные катера Тихоокеанского флота проводят учение в Охотском море 

ТК «Звезда» 20 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Моряки совершенствуют организацию обороны отряда от средств воздушного нападения противника с использованием противолодочных самолётов морской авиации Ил-38 в качестве условного противника.
В соответствие с планом боевой подготовки ракетная катерная ударная группа Приморской флотилии разнородных сил Тихоокеанского флота проводит учение в акватории Охотского моря.
В ходе учения два ракетных катера на переходе морем отработали организацию связи, совместное тактическое маневрирование, провели тренировки по спасению на море, борьбе за живучесть корабля.
Моряки совершенствовали организацию обороны отряда от средств воздушного нападения противника. Тактический фон для тренировки по ПВО создали противолодочные самолёты морской авиации ТОФ Ил-38, дислоцированные на Камчатке.
В период учения катера выполнят серию артиллерийских стрельб, в том числе по береговым мишеням.
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