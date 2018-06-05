Ещё
США раскрыли возможности создаваемого против России ядерного оружия
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

США раскрыли возможности создаваемого против России ядерного оружия 

Lenta.ru 33 минуты назад
Фото: Lenta.ru
В США определились с требованиями к перспективному маломощному ядерному оружию и приступили к планированию его разработки, сообщила Warrior Maven пресс-секретарь Пентагона Мишель Балданза.
«Совет по ядерному оружию провел совещание и одобрил проект плана по разработке. Совет согласился разрешить Управлению по национальной ядерной безопасности приступить к соответствующей проработке объема, графика и затрат», — отметила представитель Минобороны США.
Директор информационного проекта о ядерных вооружениях Федерации американских ученых Ганс Кристенсен в ответ на сообщение Балданза рассказал изданию подробности о предварительном проекте новой ядерной боеголовки.
По его словам, W76-2 планируется создать на основе термоядерной боеголовки W76-1 удалением термоядерного горючего (урана, лития и дейтерия). В результате от прежней боеголовки останется только плутониевый триггер, а энерговыход нового оружия снизится со 100 до 5-6 килотонн в тротиловом эквиваленте. «Это гораздо проще, чем создание совершенно новой боеголовки», — отметил Кристенсен.
Модифицированная боеголовка по-прежнему предназначена для выведения баллистическими ракетами подводного пуска Trident D5, а ее круговое вероятное отклонение составит 130-180 метров, отмечает эксперт. Новое оружие станет дополнением управляемой авиабомбы B61 Mod 12, полагает Кристенсен.
С другой стороны, вместо W76-2 можно было бы использовать W80-1, круговое вероятное отклонение которой равняется 30 метрам, отмечает директор информационного проекта.
Согласно последней редакции американского «Обзора ядерной политики», документа, определяющего роль ядерного оружия в стратегии национальной безопасности США, последние в ответ на угрозы со стороны России и Китая запланировали создание маломощных тактических ядерных боезарядов.
Последние новости
Кремль и Москву не изменить - только сжечь. Мнение США назвали сроки окончания антироссийских санкций В Москве водитель BMW X5 расстрелял прохожего
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Билл Клинтон рассказал, чем его разозлила Россия57
Глава ВМС Украины предупредил о «точке невозврата»158
Путин оценил возврат Крыма Украине674
«Просто крышу сносит»: РФ ответила на угрозы из Эстонии90
Пугачеву взбесил танец Киркорова и Бузовой16
Видео
00:38
Турция использовала С-400 для шантажа Америки
Оружие Армия
03:58
Вулкан-убийца унес 56 жизней в Гватемале
Катастрофы Происшествия
04:13
Леонтьеву вызвали скорую
Шоу-бизнес Другое
01:27
Самолет сбил с ног британского туриста
В мире
00:37
Как будем отдыхать в июне
Общество Вещи
09:46
Иран задумался над возобновлением ядерной программы
В мире Другое
00:39
Путин успокоил Евросоюз
Политика Европа
06:39
Российского олигарха оставили без денег
Компании Другое
00:23
Танцы беременной Лободы шокировали фанатов
Шоу-бизнес
01:01
Украина закрыла Азовское море
Войска Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение