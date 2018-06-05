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Военные создадут свое «облачное» хранилище
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Военные создадут свое «облачное» хранилище 

Хабаровский край сегодня 51 минуту назад
Фото: Хабаровский край сегодня
Вооруженные силы РФ получат «сверхзащищенный iCloud» — закрытое «облачное» хранилище для служебной и секретной информации, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на «Известия».
Минобороны приступило к созданию сети территориально распределенных катастрофоустойчивых центров обработки данных (ТрКЦОД). Систему подключат к «военному интернету», не соединенному с обычным.
Стоимость всего проекта оценивается в 390 млн рублей. В Минобороны планируют завершить формирование ТрКЦОД к 2020 году. В Южном военном округе уже создан первый специализированный программно-технический центр.
Система прошла испытания, и опыт ее применения признан успешным. Такие хранилища цифровой информации появятся в каждом военном округе. Отмечается, что это позволит максимально защитить данные от уничтожения.
Подробнее — в материале «Известий»: Минобороны создает военное облачное хранилище
https://iz.ru/751658/aleksandr-kruglov-aleksei-ramm-bogdan-stepovoi/minoborony-sozdaet-voennoe-oblachnoe-khranilishche
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