Военные создадут свое «облачное» хранилище

Минобороны приступило к созданию сети территориально распределенных катастрофоустойчивых центров обработки данных (ТрКЦОД). Систему подключат к «военному интернету», не соединенному с обычным.

Стоимость всего проекта оценивается в 390 млн рублей. В Минобороны планируют завершить формирование ТрКЦОД к 2020 году. В Южном военном округе уже создан первый специализированный программно-технический центр.

Система прошла испытания, и опыт ее применения признан успешным. Такие хранилища цифровой информации появятся в каждом военном округе. Отмечается, что это позволит максимально защитить данные от уничтожения.

Подробнее — в материале «Известий»: Минобороны создает военное облачное хранилище

https://iz.ru/751658/aleksandr-kruglov-aleksei-ramm-bogdan-stepovoi/minoborony-sozdaet-voennoe-oblachnoe-khranilishche