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Эксперт прокомментировал отношения России и ЕС
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Эксперт прокомментировал отношения России и ЕС 

ТВ Центр 2 часа назад
Фото: ТВ Центр
В программе «События. 25-й час» на вопросы ведущего Алексея Фролова ответил заместитель директора Института Европы Российской академии наук Владислав Белов. Речь пошла об отношениях России и Европы.
Полный комментарий эксперта смотрите в видео.
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