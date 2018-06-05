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Эксперт прокомментировал отношения России и ЕС
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Эксперт прокомментировал отношения России и ЕС
ТВ Центр
2 часа назад
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Фото:
ТВ Центр
В программе «События. 25-й час» на вопросы ведущего
Алексея Фролова
ответил заместитель директора Института Европы
Российской академии наук
Владислав Белов
. Речь пошла об отношениях
России
и Европы.
Полный комментарий эксперта смотрите в видео.
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