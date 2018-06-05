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Мадуро: Венесуэла уходит из ОАГ
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Мадуро: Венесуэла уходит из ОАГ 

Газета.Ru 4 часа назад
Фото: Carlos Garcia Rawlins/Reuters
Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что страна больше будет принимать участие в саммитах Организации американских государств (ОАГ). Об этом сообщает Globovision.
"Мы осуждаем ОАГ и мы уходим, это подтверждено", — сказал Мадуро.
По его словам, проходящая в Вашингтоне генеральная ассамблея ОАГ стала последней, в которой участвовал глава МИД Венесуэлы.
Он также добавил, что представители США развернули «преступную кампанию» шантажа и угроз в адрес всех правительств страны Латинской Америки в ОАГ.
Ранее госсекретарь США Майк Помпео призвал страны ОАГ приостановить членство Венесуэлы.
Как отмечалось, Помпео осудил последние президентские выборы в Венесуэле, назвав их «фальшивыми».
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