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Пенс обсудил с президентом Эквадора кризис в Венесуэле
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Пенс обсудил с президентом Эквадора кризис в Венесуэле 

РИА Новости 1 час назад
ВАШИНГТОН, 4 июн — РИА Новости. Вице-президент США Майк Пенс и президент Эквадора Ленин Морено обсудили кризис в Венесуэле, сообщил в пресс-релизе в понедельник Белый дом.
"Лидеры обсудили продолжающуюся гуманитарную и экономическую катастрофу в Венесуэле и необходимость совместной работы со странами-единомышленниками по продвижению свободы в Западном полушарии", — говорится в сообщении Белого дома. Встреча Пенса и Морено проходила на полях саммита Организации американских государств в Вашингтоне.
США ввели санкции против венесуэльских властей на фоне противостояния властей и оппозиции.
В начале мая Пенс призвал ОАГ приостановить членство Венесуэлы в организации. На следующий день правительство Венесуэлы подтвердило свое решение о выходе из ее состава.
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