Пенс обсудил с президентом Эквадора кризис в Венесуэле

"Лидеры обсудили продолжающуюся гуманитарную и экономическую катастрофу в Венесуэле и необходимость совместной работы со странами-единомышленниками по продвижению свободы в Западном полушарии", — говорится в сообщении Белого дома. Встреча Пенса и Морено проходила на полях саммита Организации американских государств в Вашингтоне.

США ввели санкции против венесуэльских властей на фоне противостояния властей и оппозиции.

В начале мая Пенс призвал ОАГ приостановить членство Венесуэлы в организации. На следующий день правительство Венесуэлы подтвердило свое решение о выходе из ее состава.