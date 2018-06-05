Пенс и президент Эквадора обсудили кризис в Венесуэле 

Вице-президент США Майк Пенс и президент Эквадора Ленин Морено обсудили ситуацию вокруг Венесуэлы. Об этом сообщается на сайте Белого дома.
"Стороны обсудили продолжающуюся гуманитарную и экономическую катастрофу в Венесуэле и необходимость совместной работы со странами-единомышленниками по продвижению свободы в Западном полушарии", — говорится в сообщении.
Как отмечается, данная встреча прошла на полях саммита Организации американских государств (ОАГ) в Вашингтоне.
Ранее сообщалось, что госсекретарь США Майк Помпео призвал страны ОАГ приостановить членство Венесуэлы.