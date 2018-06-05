Пенс и президент Эквадора обсудили кризис в Венесуэле

"Стороны обсудили продолжающуюся гуманитарную и экономическую катастрофу в Венесуэле и необходимость совместной работы со странами-единомышленниками по продвижению свободы в Западном полушарии", — говорится в сообщении.

Как отмечается, данная встреча прошла на полях саммита Организации американских государств (ОАГ) в Вашингтоне.

Ранее сообщалось, что госсекретарь США Майк Помпео призвал страны ОАГ приостановить членство Венесуэлы.