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Пенс и президент Эквадора обсудили кризис в Венесуэле
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Пенс и президент Эквадора обсудили кризис в Венесуэле 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Reuters
Вице-президент США Майк Пенс и президент Эквадора Ленин Морено обсудили ситуацию вокруг Венесуэлы. Об этом сообщается на сайте Белого дома.
"Стороны обсудили продолжающуюся гуманитарную и экономическую катастрофу в Венесуэле и необходимость совместной работы со странами-единомышленниками по продвижению свободы в Западном полушарии", — говорится в сообщении.
Как отмечается, данная встреча прошла на полях саммита Организации американских государств (ОАГ) в Вашингтоне.
Ранее сообщалось, что госсекретарь США Майк Помпео призвал страны ОАГ приостановить членство Венесуэлы.
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