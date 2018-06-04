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В Белом доме назвали крепкими отношения с Евросоюзом, Мексикой и Канадой
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В Белом доме назвали крепкими отношения с Евросоюзом, Мексикой и Канадой 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
ВАШИНГТОН, 4 июн — РИА Новости. Белый дом утверждает, что отношения США с Евросоюзом, Мексикой и Канадой остаются прочными, несмотря на введение заградительных пошлин и угрозу торговой войны.
"У нас крепкие отношения с Мексикой, Канадой и ЕС, и это продолжится, несмотря на присутствие тарифов", — заявила пресс-секретарь президента США Сара Сандерс.
В марте стало известно, что Вашингтон вводит пошлины в отношении ввозимых в США стали и алюминия — 25% и 10% соответственно. В отношении ЕС, Мексики и Канады данное решение было введено в действие с 1 июня. Евросоюз намерен запустить юридические процедуры против пошлин в рамках ВТО.
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