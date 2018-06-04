Украинский калибр: «орудие давления» на Россию от Укроборонпрома оценил военный эксперт

Заявление главы компании «Укрооборонпром» Павла Букина о том, что Украина будет давить на Россию качеством вооружений и в ближайшее время создаст для этого крылатую ракету, является обычным популизмом — считает военный эксперт Алексей Леонков

Украина не может выпускать современную военную технику

Примечательно, что Букин заявил, что украинские военные конструкторы концентрируют свое внимание на создании таких видов современного оружия, которые могли бы нанести противнику максимальный урон за предельно короткий срок, и по этой причине в этой стране проходят испытания новейшей крылатой ракеты, которая очень скоро будет принята на вооружение ВСУ.

Букин отметил, что это будет ракета, которая практически не фиксируется средствами ПВО, поскольку не идет по баллистической траектории, что логично — ведь это не снаряд и не баллистическая ракета, и может нести большую поражающую силу.

Естественно, эти заявления вызывают большие сомнения — во-первых, украинские военные разработчики только и делают, что пиарятся, рассуждая об очередном «чудо-оружии», но не представляя ничего нового на обозрение широкой публики.

Во-вторых, крылатая ракета — это чрезвычайно сложная техника, которую в мире может делать только ограниченное число государств, и к ним явно не относится Украина. В-третьих, на сегодня украинский военпром не может серийно выпускать современную военную технику.

Все это позволяет сделать вывод, что данное заявление Букина является обычным популизмом из Украины.

Украинцы являются лидерами в мире по общей деградации производства

«Здесь нужно понимать, что то, что сегодня обычно называется военно-промышленным комплексом Украины — это то, что досталось этой стране в качестве советского наследия. Более того, эти активы находятся далеко не в лучшем состоянии, чем раньше, и верно идут по пути дальнейшей технологической и производственной деградации», — заключает Леонков.

Как замечает эксперт, если посмотреть на то, что украинцы могли выпускать в начале девяностых и сейчас, то действительно «Укроборонпром» находится «впереди планеты всей», особенно по общей деградации технологий и производства.

«Все это не мешает украинцам быть лидерами по общему количеству сенсационных заявлений. Например, о том, что Украина очень скоро победит всех и вся, особенно Россию. Подобных заявлений из Киева за последние три года было сделано просто-таки несметное количество, поэтому здесь Букин, что называется, находится в тренде», — констатирует Леонков.

Как замечает эксперт, когда комментируешь все эти заявления, не перестаешь говорить о том, что военно-промышленный комплекс Украины постепенно разваливается и больше не способен создавать современную военную технику.

Украинцы потеряли большинство компетенций

«Более того, даже то, что осталось у украинцев, они не в состоянии сохранить в более-менее рабочем состоянии, вследствие чего, есть очень большие вопросы по поводу качества их конечной продукции», — резюмирует Леонков.

Можно упомянуть ситуацию, которая сложилась еще до всех событий 2014 года с украинскими бронетранспортерами, что были поставлены Украиной в Ирак , после чего, в них были выявлены трещины в броне и прочие вопиющие дефекты.

«Здесь вообще много примеров, которые связаны, как с бронетанковой техникой, так и со всеми другими военными направлениями, включая даже стрелковое оружие. Что касается ракет, то здесь за украинцами замечено то примечательное обстоятельство, что они любят выдавать одну и ту же свою устаревшую ракету за совершенно разные образцы», — заключает Леонков.

Алексей Петрович утверждает, что собственных наработок в области крылатых ракет у Украины нет, поэтому все подобные разговоры, о которых ведет речь Букин, касаются либо модернизацией старых советских образцов, либо являются чистыми спекуляциями.

Украине не на что опереться в плане разработки крылатых ракет

«Все разработки по тактическому ракетному оружию после распада Советского Союза остались в России. Есть, конечно, ряд вопросов по двигателям, которые мы делали в кооперации с Украиной, но и здесь украинцы имеют очень ограниченные компетенции, а что касается России, то наша страна давно решила в плане зависимости от импорта и этот технологический вопрос», — констатирует Леонков.

Это видно по крылатой ракете «Калибр», противокорабельной ракете «Циркон» и по таким образцам, как Х-32, Х-59 и Х-101.

«И это далеко не все, что на сегодня есть в распоряжении российских вооруженных сил — например, «Калибр» может работать и по наземным комплексам и, кроме того, имеет разновидности, которые по дальности не уступают американским «Томагавкам». Это все отечественные разработки, которые делались без участия украинских подрядчиков», — резюмирует Леонков.

Что касается Украины, то эта страна на протяжении долгих лет пыталась создать свой образец крылатой ракеты, но этого ей не удалось, поскольку в ее распоряжении нет ни одного изделия, которое можно было бы назвать такой военной техникой.

«Дальше слов у украинцев дело не идет, поэтому перед нами очередное голословное заявление официальных лиц Украины, которое направлено на то, чтобы хоть кто-то поверил, что на Украине идут какие-то работы по созданию современной военной техники. Это невозможно, поскольку военная промышленность Украины постепенно умирает», — заключает Леонков.

Таким образом, все такие заявления направлены на внутреннюю украинскую публику.