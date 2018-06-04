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Мексика пожалуется ВТО из-за американских пошлин на сталь и алюминий
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Мексика пожалуется ВТО из-за американских пошлин на сталь и алюминий 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: РИА Новости
МЕХИКО, 4 июн — РИА Новости. Мексика намерена обратиться во Всемирную торговую организацию в связи с введением США пошлин на ввоз стали и алюминия, сообщило министерство экономики латиноамериканской страны.
В конце мая стало известно, что Вашингтон вводит пошлины в отношении ввозимых в США стали и алюминия — 25% и 10% из Европы, Канады, Мексики и других стран.
"В ответ на меры США касательно мексиканской стали и алюминия Мексика объявляет, что начинает процесс в рамках разрешения споров в ВТО", — говорится в сообщении. Мексика считает, что вводимые США пошлины нарушают договоренности организации и угрожают национальной безопасности государства.
Ранее Евросоюз заявил, что может принять предварительные меры по защите рынка стали и алюминия в июле, хотя полное расследование в направлении возможного введения защитных мер займет девять месяцев. Евросоюз также намерен запустить юридические процедуры против пошлин в рамках ВТО.
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