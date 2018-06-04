Мексика пожалуется ВТО из-за американских пошлин на сталь и алюминий

В конце мая стало известно, что Вашингтон вводит пошлины в отношении ввозимых в США стали и алюминия — 25% и 10% из Европы, Канады , Мексики и других стран.

"В ответ на меры США касательно мексиканской стали и алюминия Мексика объявляет, что начинает процесс в рамках разрешения споров в ВТО", — говорится в сообщении. Мексика считает, что вводимые США пошлины нарушают договоренности организации и угрожают национальной безопасности государства.