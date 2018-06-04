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Катар хочет купит российские комплексы «Триумф», даже несмотря на протесты соседей
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Катар хочет купит российские комплексы «Триумф», даже несмотря на протесты соседей 

Вести.Ru 47 минут назад
Катар уважает договоренности, поэтому Доха и Москва продолжают обсуждать возможность покупки российских зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф». Об этом агентству «Интерфакс-АВН» рассказал глава консультативного совета ближневосточного государства Ахмед Бен Абдалла Аль Махмуд.
Ранее Саудовская Аравия выступила с протестом против покупки Катаром российских ЗРК. Саудиты даже угрожали применить силу и уничтожить комплексы, а король Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд написал письмо президенту Франции с просьбой надавить на Доху.
Напомним, Катар объявил о желании купить С-400 в январе этого года. Посол ближневосточного государства в Москве Фахад Мохамед Аль-Аттыйя заявил, что переговоры о поставках ЗРК находятся «на продвинутой стадии». Помимо ПВО, покупателей с Аравийского полуострова интересует вооружение для сухопутных войск.
Также посол отметил, что в прошлом году в Доху, столицу Катара, приезжал министр обороны России Сергей Шойгу. Он участвовал в подписании договора о военно-техническом сотрудничестве двух стран. Оно позволяет поставлять оружие, обучать офицеров и солдат.
С-400 «Триумф» — самый совершенный серийный российский ЗРК. Один комплекс способен одновременно обстреливать до 6 воздушных объектов. Максимальная дальность обнаружения цели достигает 600 километров, а радиус действия ракет — до 400 километров. С-400 может уничтожать как небольшие дроны, так и баллистические ракеты среднего и малого радиусов действия.
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