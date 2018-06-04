Ракету «Протон» отправили на Байконур 

Ракету-носитель «Протон-М» отправили на космодром Байконур для запуска в интересах Минобороны, сообщила компания-изготовитель ракеты — Центр им. Хруничева.
«В конце мая Центр Хруничева (входит в Роскосмос) отгрузил и отправил на космодром Байконур блоки ракеты— носителя «Протон-М», разгонный блок «Бриз-М» и головной обтекатель», — говорится в сообщении на сайте Центра.
Отмечается, что ракета-носитель предназначена для запуска полезной нагрузки в интересах Министерства обороны.
Какая именно нагрузка будет запускаться для военного ведомства и когда это состоится, не уточняется.
Напомним, 19 апреля Минобороны сообщало о старте с космодрома Байконур ракеты-носителя «Протон-М» с военным спутником.