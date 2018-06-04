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Штурмовики ЮВО выполнят задачу с грунтового аэродрома
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Штурмовики ЮВО выполнят задачу с грунтового аэродрома 

ТК «Звезда» 58 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Кроме того, расчеты зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь С» обеспечат безопасность взлетно-посадочной полосы от воздушного удара авиации условного противника.
Летчики штурмовой авиации Южного военного округа отработают посадку на подготовленный аэродром с грунтовым покрытием. Затем, после зарядки боекомплекта звено штурмовиков Су-25СМ совершит взлет и выполнит бомбометание по целям на авиационных полигонах, расположенных в Крыму и на Кубани.
Кроме того, подразделения охраны полигона, а также приданные силы армейского спецназа защитят аэродром, отразив атаку диверсионной группы условного противника. Расчеты зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь С» обеспечат безопасность взлетно-посадочной полосы от воздушного удара авиации условного противника.
В период с 5 по 8 июня 4-я армия ВВС и ПВО Южного военного округа (ЮВО) совместно с Черноморским флотом, соединениями морской пехоты, специального назначения и общевойскового объединения примут участие уникальном тактическом учении.
Совместное летно-тактическое учение штурмовой авиации, летно-тактическое учение с боевым применением оперативно-тактической авиации, а также тактическое учение с соединением ПВО пройдут на территории Ростовской области, Краснодарского края.
Летчики оперативно-тактической авиации впервые применят управляемые ракеты класса «воздух-воздух» в небе над крымским полигоном Опук по воздушным мишеням.
Самолеты-разведчики отработают поиск корабельной группировки условного противника.
Средства ПВО соединения, дислоцированного в Крыму, будут задействованы в отражении ракетного удара морских носителей высокоточного оружия условного противника.
В предстоящих совместных учениях авиации, ПВО и флота будут задействованы общевойсковые, морские и авиационные полигоны, дислоцированные в Ростовской области, на Кубани и в Крыму.
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