Глава Минобороны Армении обсудил в Москве вопросы военно-технического сотрудничества 

ЕРЕВАН, 4 июня. /ТАСС/. Министр обороны Армении Давид Тоноян в понедельник встретился в Москве с главами госкорпорации «Ростех» и компании — спецэкспортера вооружений "Рособоронэкспорт" и обсудил вопросы расширения военно-технического сотрудничества. Об этом сообщает пресс-служба оборонительного ведомства республики.
"В рамках визита в Россию глава Минобороны встретился с главой Ростеха Сергеем Чемезовым и руководителем «Рособоронэкспорта» Александром Михеевым. В ходе встречи стороны обсудили вопросы связанные с сотрудничеством в военно-технической сфере, а также пути расширения взаимодействия", — говорится в сообщении пресс-службы Минобороны Армении.
Ранее в военном ведомстве республики сообщили, что в Москве Тоноян планирует провести ряд двусторонних встреч. Также он примет участие в очередном заседании Совета министров обороны стран СНГ в городе Кызыл.