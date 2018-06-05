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Военные кафедры могут убрать из российских вузов
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Военные кафедры могут убрать из российских вузов 

Вечерняя Москва 26 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
Нововведения должны повысить эффективность военной подготовки.
В Госдуму внесен законопроект, предусматривающий отмену военных кафедр в вузах России.
Сейчас студенты могут пройти военную подготовку в учебных центрах, на военных кафедрах и факультетах военного обучения. Предполагается, что эти три отделения заменят едиными учебными центрами.
Основным мотивом для отмены военных отделений стало повышение эффективности использования учебной военной техники и оборудования. Пока каждая военная кафедра имеет собственную методическую базу и инвентарь.
Отметим, что в распоряжении к законопроекту подчеркивается, что создание единых учебных военных центров не повлияет на число студентов военных специальностей, сообщили на сайте Правительства России.
На данный момент в России действуют 54 военные кафедры, которые есть в Высшей школе экономики, МГУ, МГИМО, МИФИ, МФТИ и ряде других вузов.
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