Глава «Укроборонпрома» рассказал, чем Киев собирается «давить Россию»

"Глупо рассчитывать, что мы задавим Россию количеством солдат. Поэтому будем давить качеством вооружений", — сказал он.

По словам Букина, украинские конструкторы концентрируются на создании видов оружия, которые могли бы нанести противнику максимальный урон за короткий срок. Он также сообщил, что в настоящее время в стране проходят испытания крылатых ракет.

"Это ракета, которая сложно фиксируется объектами ПВО, потому что не идет по баллистической траектории. Она может менять направление в воздухе и при этом нести большую поражающую силу", — подчеркнул глава «Укроборонпрома».

Об испытаниях крылатой ракеты полностью украинской разработки стало известно еще в январе. Однако возникли сомнения в ее оригинальности: так, российский военный эксперт Константин Сивков отметил, что конструкторы, по всей видимости, использовали уже существующие противокорабельные ракеты. Пользователи Сети также указали на сходство «новой» украинской ракеты и советской Х-35, созданной еще в 70-х годах прошлого века.

Киев возлагает на Москву вину за ситуацию в Донбассе. Российские власти неоднократно подчеркивали, что Москва не является стороной конфликта и заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.