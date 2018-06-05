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Шойгу прибыл в Кызыл, где проведет заседание совета министров обороны СНГ
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Шойгу прибыл в Кызыл, где проведет заседание совета министров обороны СНГ 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © РИА Новости / Алексей Никольский
КЫЗЫЛ (Тува), 5 июн — РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу прибыл в Кызыл, где в среду под его руководством состоится заседание совета министров обороны государств-участников Содружества Независимых Государств (СМО СНГ).
"На заседании будет рассмотрен комплекс вопросов многостороннего взаимодействия в области обороны и безопасности", — сообщила журналистам пресс-секретарь министра обороны РФ Россияна Марковская.
Среди предложенных к обсуждению тем — текущие и перспективные задачи военного сотрудничества, развитие сотрудничества в области полевой, воздушной и морской выучки, военного образования, физической подготовки и спорта. Главы военных делегаций стран содружества также проанализируют ход реализации концепции военного сотрудничества до 2020 года, спланируют совместные мероприятия на 2019 год.
Кроме того, планируется подписать соглашение о сотрудничестве в области обмена геопространственной информацией в интересах вооруженных сил государств-участников СНГ и соглашение об использовании систем спутниковой связи военного назначения.
В заседании СМО примут участие делегации военных ведомств Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана и Узбекистана, а также представители исполкома и рабочих органов СНГ. В качестве почетного гостя на мероприятии будет присутствовать министр обороны Монголии, сообщила Марковская.
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Комментарии  Ещё 5 источников 
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