Шойгу прибыл в Кызыл, где проведет заседание совета министров обороны СНГ

"На заседании будет рассмотрен комплекс вопросов многостороннего взаимодействия в области обороны и безопасности", — сообщила журналистам пресс-секретарь министра обороны РФ Россияна Марковская.

Среди предложенных к обсуждению тем — текущие и перспективные задачи военного сотрудничества, развитие сотрудничества в области полевой, воздушной и морской выучки, военного образования, физической подготовки и спорта. Главы военных делегаций стран содружества также проанализируют ход реализации концепции военного сотрудничества до 2020 года, спланируют совместные мероприятия на 2019 год.

Кроме того, планируется подписать соглашение о сотрудничестве в области обмена геопространственной информацией в интересах вооруженных сил государств-участников СНГ и соглашение об использовании систем спутниковой связи военного назначения.